Wyprodukowany przez Benny'ego Blanco i Cashmere Cat utwór ponownie zgromadzi fanów z całego świata w oczekiwaniu na nadchodzący krążek Seleny Gomez.

"Od jakiegoś czasu prosicie mnie o nową muzykę. Ponieważ nie skończyłam jeszcze pracy nad SG3, chciałam wydać niezbyt poważną piosenkę, którą napisałam jakiś czas temu. W sam raz na koniec lata" - napisała w social mediach artystka. Premiera jest zaplanowana na 25 sierpnia.

Selena Gomez na charytatywnej imprezie. "To moja osobista misja"

4 października w Los Angeles założycielka Rare Beauty poprowadzi charytatywne wydarzenie Rare Impact Fund Benefit. Cały dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na Rare Impact Fund. Celem benefitu jest otwarta rozmowa na temat stygmatyzacji zdrowia psychicznego oraz zapewnienie edukacji dla spragnionej wiedzy młodzieży z całego świata. Firma Rare Beauty przekazuje na fundusz 1% z każdej sprzedaży.

Reklama

"Nie ma dla mnie nic ważniejszego niż zapewnienie młodym ludziom dostępu do zasobów, których potrzebują, aby dbać o swoje zdrowie psychiczne" - powiedziała w oświadczeniu Selena. "To moja osobista misja i powód, dla którego otworzyłam Rare Impact Fund. Jestem niesamowicie dumna, że mogę poprowadzić inaugurację Rare Impact Fund Benefit i nie mogę doczekać się tej inspirującej nocy, podczas której zbierzemy fundusze na ratowanie życia oraz pokażemy, co udało nam się do tej pory zrobi" - dodała.