Selena Gomez zachwyca w bikini. Zdjęcia podbijają sieć [INSTAGRAM]

Wokalistka Selena Gomez pokazała efekty jej współpracy z firmą produkującą stroje kąpielowe. Fani są zachwyceni.

Selena Gomez zachwyciła na Instagramie /Michael Tran/FilmMagic /Getty Images

Reklama

"Jestem wdzięczna, że mogę świętować starania moich przyjaciół" - napisała w komentarzu do zdjęcia w bikini Selena Gomez.



Instagram Post

Reklama

Post polubiono ponad sześć milionów razy w ciągu niecałej doby.

"To celebracja kobiet, które kochają bezwarunkowo swoje ciało. Mam nadzieję, że kochasz to tak samo jak ja" - dodała.

Instagram Post

Instagram Post

Przypomnijmy, że jakiś czas temu Selena Gomez zapowiedziała, że wyda jeszcze jeden album, a następnie zakończy karierę muzyczną i skupi się na aktorstwie.

"Trudno jest dalej tworzyć muzykę, kiedy ludzie niekoniecznie traktują cię poważnie. Miałam chwile, kiedy zastanawiam się po co to robię, jaki jest tego sens. 'Lose You to Love Me' uważam za najlepszą piosenkę, jaką kiedykolwiek wydałem, a niektórym to wciąż nie wystarczało. Myślę, że jest wielu ludzi, którzy lubią moją muzykę i jestem im za to bardzo wdzięczna, dzięki nim wciąż to robię. Jednak myślę, że gdy wydam następny album, będzie inaczej. Chcę spróbować jeszcze raz, zanim przejdę na emeryturę" - zapowiedziała.

Na razie dyskografię Gomez zamyka EP-ka "Revelación" z 2021 roku nagrana w języku hiszpańskim.