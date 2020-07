Sekretny pamiętnik Michaela Jacksona. O czym pisał gwiazdor?

Michael Jackson zmarł w 2009 roku. Od tego czasu wciąż pojawiają się nowe doniesienia o jego życiu. Teraz w sieci pojawiły się zapiski z sekretnego pamiętnika "króla popu".

Przypomnimy, że na początku 2019 roku opinią publiczną wstrząsnął dokument "Leaving Neverland", w którym szczegółowo opisano nadużycia seksualne Jacksona wobec nieletnich chłopców - Wade'a Robsona i Jamesa Safechucka.



"'Leaving Neverland' kreśli portret trwałego wyzysku i oszustwa, dokumentując siłę celebryty, która pozwoliła uznanej postaci przeniknąć życie dzieci zafascynowanych gwiazdorem i ich rodziców" - czytamy w opisie dokumentu.

Na sensacyjne zeznanie mężczyzn szybko zareagowała rodzina legendarnego wokalisty, wydając oświadczenia, według których bohaterom dokumentu zależy jedynie na pieniądzach i sławie. Wypowiedzieli się też bliscy współpracownicy Jacksona oraz celebryci, którzy mieli okazję spotkać na swojej drodze Jacksona.

W sieci wciąż pojawiają się kolejne oskarżenia, jak i głosy broniące "króla popu".



Wideo