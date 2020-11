Scour: EP-ka "Black" gotowa. Gościnnie Jason Momoa

Blackmetalowa supergrupa Scour z USA wyda pod koniec listopada nowy materiał.

Chodzi o EP-kę "Black", która - jak określa to zespół - domyka trylogię rozpoczętą w 2016 roku na EP-ce "Grey" i kontynuowaną na opublikowanej rok później EP-ce "Red".

Miks i mastering wykonał Ryan Vincent w Apollo Audio Alternative. Brzmieniem perkusji i wokali zajął się Stephen "Big Fella" Berrigan (Down, Philip H. Anselmo & The Illegals, Eyehategod).



"Doom", "Nail", "Propaganda", "Flames", "Microbes" i "Subprime" - to utwory, które usłyszymy na EP-ce "Black".



Wśród gości pojawili się dwaj amerykańscy gitarzyści, czyli Erik Rutan (Hate Eternal, eks-Morbid Angel) i Pat O'Brien (Cannibal Corpse, eks-Nevermore), a także aktor i wielki fan metalu Jason Momoa ("Aquaman", "Gra o tron"), którego głos słychać w utworze "Doom".

"Black" (nazywana także "The Black EP") będzie mieć swą premierę 27 listopada nakładem własnej Housecore Records (Ameryka Północna) i niemieckiej Nuclear Blast Records (reszta świata). Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.



Przypomnijmy, że w składzie Scour odnajdujemy Phila Anselmo, byłego frontmana Pantery, a także wokalistę Down i Superjoint; gitarzystów Dereka Engemanna (Philip H. Anselmo & The Illegals, eks-Cattle Decapitation) i Marka Kloeppela (Misery Index); basistę Johna Jarvisa (Agoraphobic Nosebleed, eks-Pig Destroyer) oraz jego młodszego brata, perkusistę Adama Jarvisa (Misery Index, Pig Destroyer, Lock Up).

Premierowej kompozycji "Doom" Scour możecie posłuchać poniżej: