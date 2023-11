O śmierci muzyka poinformowali jego byli koledzy z zespołu. 69-letni Kempner z powodu postępującej demencji trafił pod koniec życia do domu opieki.

"Scott był jednym z największych, był przyjacielem, którego każdy chciał mieć Łączył nas rock'n'roll i śmialiśmy się z wszystkiego. Mieliśmy milion dowcipów, których nikt nie rozumiał. Obserwowałem, jak dorastał od faceta grającego na gitarze podłączonego do swojego domowego stereo, aż po kolesia, który grał na wszystkich scenach świata. Jego piosenki i muzyka mówiły same za siebie. Będziemy pielęgnować pamięć o nim" - napisał jeden z założycieli The Dicators - Andy Shernoff.



"Jego piosenki nie były solowymi utworami zaadaptowanymi dla zespołu. Zostały napisane specjalnie dla The Del-Lords i były inspirowane wspólnymi występami. To właśnie czyniło Scotta wyjątkowym" - komentował Eric Ambel.

"Scott Kempner był kwintesencją rocka. Wolnym gitarzystą, znakomitym aranżerem, płodnym twórcą tekstów z wielkim wyczuciem rytmu. Ale był mi przede wszystkim przyjacielem i bratem, którego zawsze będzie mi brakować" - pożegnał muzyka Dion DiMucci.

Kim był Scott Kempner?

Scott Kempner uważany jest za jednego z pionierów punk rocka. W 1972 roku założył zespół The Dictators, a trzy lata później zdobyli uznanie płytą "The Dictators Go Girl Crazy!". Grupa istniała z przerwami aż do 2021 roku, a Kempner - mimo zmieniających się składów - był jego ostoją. Kapela nagrała łącznie cztery albumy.

W 1982 roku, gdy The Dictators, tymczasowo zawiesili działalność. Kempner powołał formację The Del-Lords, w którym łączył klasycznego rocka, Americanę, country, bluesa i garażowego rocka lat 60. Grupa nagrała pięć płyt.

Kempner grał też w innych projektach. Z Dionem DiMuccim, legendą doo-woop stworzył zespół The Brandos And The Little King.