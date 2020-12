Saxon u źródła (nowa płyta "Inspirations")

Saxon, pionierzy heavy metalu z Wysp Brytyjskich, zarejestrowali album z przeróbkami.

Materiał na "Inspirations" powstał w Brockfield Hall niedaleko York. Jego produkcją zajęli się wokalista Biff Byford oraz (odpowiedzialny także za miks) Jacky Lehmann.

Wśród wybranych przez Saxon utworów znalazły się m.in. klasyczne numery Motörhead, Led Zeppelin, Deep Purple, Jimiego Hendriksa i AC/DC.



"Zależało nam na nagraniu albumu w oparciu o nasze inspiracje, utwory i zespoły, które zainspirowały nas do tego, co robiliśmy i wciąż robimy. Chciałem też sprawdzić, jak zachowa się mój głos, bowiem wielu z tych utworów dotąd nie śpiewałem. Nie chcieliśmy zbyt mocno majstrować przy tych kompozycjach, ot zagrać je bardziej w stylu Saxon" - wyjaśnił Biff Byford, frontman Saxon.



Płyta "Inspirations" będzie mieć swą premierę 19 marca 2021 roku nakładem londyńskiej Silver Lining Music (CD, winyl, kaseta, cyfrowo).



Jak Saxon poradzili sobie z "Paint In Black" Stonesów możecie sprawdzić w teledysku poniżej:

Oto lista utworów albumu "Inspirations" (w nawiasie oryginalny wykonawca):



1. "Paint It Black" (The Rolling Stones)

2. "Immigrant Song" (Led Zeppelin)

3. "Paperback Writer" (The Beatles)

4. "Evil Woman" (Crow; spopularyzowany przez Black Sabbath)

5. "Stone Free" (Jimi Hendrix)

6. "Bomber" (Motörhead)

7. "Speed King" (Deep Purple)

8. "The Rocker" (Thin Lizzy)

9. "Hold The Line" (Toto)

10. "Problem Child" (AC/DC)

11. "See My Friends" (The Kinks).