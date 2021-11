Saxon: Nowy album "Carpe Diem" w 2022 roku. Znamy szczegóły

"Carpe Diem" będzie już 23. studyjnym albumem pionierów Nowej Fali Brytyjskiego Heavy Metalu, których początki sięgają końca lat 70.



"Wszystko zaczyna się do riffu. Jeśli riff do mnie przemawia, jesteśmy na właściwiej drodze do celu. To bardzo intensywny album, co sprowadza się do faktu, iż sednem każdego wspaniałego utworu metalowego jest riff, który wprowadza go w ruch, a na tym materiale mamy ich mnóstwo" - powiedział Biff Byford, frontman Saxon.



"Uwielbiam szybki metal w rodzaju 'Princess Of The Night' i '20,000 Feet', staram się więc wprowadzać ten styl do nowej muzyki, acz w bardziej współczesnym wydaniu. Na płytach nie brzmimy jak jakaś stara kapela, ponieważ nie spoczywamy na laurach i zawsze próbujemy stworzyć doskonały album" - dodał współzałożyciel Saxon, który we wrześniu 2019 roku doznał zawału i przeszedł pomyślnie operację serca.

Materiał wyprodukowano w studiu Backstage w Derbyshire pod okiem Andy'ego Sneapa (m.in. Judas Priest, Exodus, Accept), który zajął się również miksem i masteringiem; tam też zarejestrowano partie gitar. Ścieżki perkusji nagrano w niemieckim studiu Velbyproductions, gdzie za konsoletą zasiadł Jacky Lehmann, a wokale w brytyjskim Big Silver Barn, nad czym czuwał Seb Byford, syn Biffa, który na "Carpe Diem" zaśpiewał również w chórkach.



Nowy longplay Saxon ujrzy światło dzienne 4 lutego 2022 roku nakładem londyńskiej Silver Lining Music. Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack), na winylu i kasecie oraz jako limitowany boks (CD plus winyl).



Przypomnijmy, że Saxon będą jedną z gwiazd Mystic Festival 2022, który odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2022 roku na terenie Stoczni Gdańskiej.



Saxon opublikowali właśnie pierwszy singel ze świeżego dokonania - "Carpe Diem (Seize The Day)". Powstały do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Saxon Carpe Diem (Seize The Day)

Oto program albumu "Carpe Diem":



1. "Carpe Diem (Seize The Day)"

2. "Age Of Steam"

3. "The Pilgrimage"

4. "Dambusters"

5. "Remember The Fallen"

6. "Super Nova"

7. "Lady In Gray"

8. "All For One"

9. "Black Is The Night"

10. "Living On The Limit".