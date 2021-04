Saweetie przygotowuje się na lato. Nowa EP-ka i klip "Risky"

Saweetie już teraz zdecydowała się udostępnić wakacyjną EP-kę swoim fanom. "Pretty Summer Playlist: Season 1" promuje teledysk do utworu "Risky".

Saweetie wypuściła do sieci nową EP-kę /Thaddaeus McAdams /FilmMagic /Getty Images

Saweetie to 27-letnia raperka (zobacz!), która swoją karierę rozpoczynała na Instagramie i Soundcloudzie. Popularność przyniósł jej singel "Icy Girl" z 2017 roku, który pokrył się w USA platyną. Dwa lata później raperka podbijała listy przebojów utworem "My Type". Obecnie raperka pracuje nad debiutanckim albumem.



Zanim jednak krążek zostanie ukończony, raperka zaprezentowała jego przedsmak - wakacyjną EP-kę "Pretty Summer Playlisty: Season 1". Na minialbumie znalazło się siedem nowych utworów.

"To nowa tradycja. Każdego lata będę udostępniać świetną playlistę z artystami następnymi w kolejce do wielkiego sukcesu. To jest sezon 1" - napisała raperka.

Materiał promuje teledysk "Risky", z gościnnym udziałem Drakeo The Rulera. Reżyserii razem z Fakedell podjęła się sama gwiazda. W ciągu trzech dni klip obejrzano 1,2 miliona razy.

Clip Saweetie Risky (ft. Drakeo The Ruler)