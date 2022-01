"POWIEDZIAŁAM TAK!!!!!!!!!!!! Nie mogę w to uwierzyć, jestem taka szczęśliwa, że ryczę cały dzień!!! Barti będzie moim mężem!!" - napisała Saszan, pokazując zdjęcia i filmiki z zaręczyn.

Po reakcji towarzyszących im znajomym widać, że dla wszystkich była to ogromna niespodzianka.

Instagram Post

Wspomniany Bartek jest partnerem wokalistki od dobrych kilku lat - poznali się za pośrednictwem jednej z aplikacji randkowych. To właśnie jemu zadedykowała najbardziej intymną ze swoich piosenek - "Remedium".

Clip Saszan Remedium (Lyric Video)

Ten utwór pochodzi z wydanego w październiku 2018 r. drugiego albumu Saszan - "Hologram". Na płycie gościnnie pojawili się Michał Szczygieł i raper Wac Toja.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Saszan o utworze "Nie chcę ciebie mniej" TV Interia

Kim jest Saszan?

27-letnia obecnie wokalistka naprawdę nazywa się Roksana Pindor. Na scenie muzycznej pojawiła się w 2013 r., na początku publikując swoje piosenki w serwisie YouTube. Rok później pojawił się jej debiutancki album "RSP", który przyniósł jej popularność wśród nastolatków.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Saszan o nagrywaniu nowego albumu TV Interia

"Hologram" prezentował nowe, dojrzalsze wydanie, a Saszan jako inspiracje muzyczne wymieniała The Weeknd, Royksopp i Daft Punk.

Saszan była jedną ze stu jurorów w programie Polsatu "Śpiewajmy razem. All Together Now".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Saszan Zabierz mnie stąd - & Wac Toja

Sprawdź tekst utworu "Zabierz mnie stąd" w serwisie Teksciory.pl!