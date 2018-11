​Na stronach Interii możecie premierowo zobaczyć klip do utworu "Zabierz mnie stąd" - duetu Saszan i rapera Wac Toja.

Saszan i Wac Toja nagrali duet /Universal Music Polska

W połowie października do sklepów trafił "Hologram", drugi studyjny album Saszan.

24-letnia wokalistka zadebiutowała w 2014 roku, przyciągając do siebie rzesze nastolatków. Teraz powraca w nowym, dojrzalszym wydaniu. Jako inspiracje muzyczne wymienia The Weeknd, Royksopp i Daft Punk.

Na nową płytę trafiły zarówno dynamiczne, imprezowe brzmienia, jak i klimatyczne ballady. Do współpracy zaproszeni zostali: raper Wac Toja i finalista "The Voice of Poland" - Michał Szczygieł.

Do promocji wybrano single "8 miejsc" i znany z preselekcji do Eurowizji 2018 "Nie chcę ciebie mniej".

Teraz wokalistka prezentuje "Zabierz mnie stąd". To właśnie w tym utworze gościnnie pojawia się Wac Toja.

"Kolaboracja z Wac Toja to nieoczywiste połączenie dwóch światów: popu i rapu. Elektronika w alternatywnej aranżacji i tajemniczy tekst, bo jak podkreśla Saszan - nie jest to piosenka o miłości" - czytamy.



Wac Toja to przedstawiciel młodego pokolenia polskiego hip hopu. Do sprzedaży właśnie trafiła reedycja jego debiutanckiego albumu "High Quality".

W ostatnim czasie Saszan była jurorką w konkursie Eurowizji Junior oraz programu "Śpiewajmy razem. All Together Now".



