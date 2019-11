Sarah Brightman w Warszawie: Dziewięć sukni

W środę (6 listopada) w hali COS Torwar w Warszawie wystąpiła słynna sopranistka Sarah Brightman. Był to jej pierwszy solowy koncert w Polsce.

Sarah Brightman zaśpiewała w Warszawie /Jakub Janecki/Prestige MJM /materiały prasowe

Sarah Brightman jest najpopularniejszą, najlepiej sprzedającą się sopranistką na świecie. Określana mianem pioniera stylu muzyki classical crossover występowała w teatrach, arenach, katedrach, centrach światowego dziedzictwa i stadionach olimpijskich na całym świecie.

Swoją twórczością Sarah wykracza poza określony gatunek muzyczny, jednocząc wiele inspiracji i wpływów w unikalny dźwięk i wizję.

Dziś pozostaje wśród najbardziej znanych wykonawców na świecie, a sprzedaż jej płyt sięgnęła 30 milionów sztuk, za które otrzymała ponad 180 złotych i platynowych nagród w ponad 40 krajach. O jej głosie mogła się przekonać po raz pierwszy polska publiczność podczas wydarzenia Royal Christmas Gala, którego była główną bohaterką w grudniu 2017 roku w Łodzi.

W ramach światowej trasy promującej wydaną w listopadzie 2018 r. nową płytę "Hymn" po raz pierwszy pojawiła się na solowym koncercie w Polsce.

W hali Torwar w Warszawie 59-letnia wokalistka zaprezentowała m.in. "Who Wants To Live Forever" grupy Queen i śpiewany przez rosyjską śpiewaczkę i solistkę operową Annę Netrebko "Upiora w Operze". Na zakończenie fani usłyszeli ponadczasowy przebój "Time to Say Goodbye".



Koncert zakończył się owacjami na stojąco i trzema bisami. Sarah otrzymała też kwiaty od fanów.

Podczas swojej światowej trasy koncertowej Brightman nawiązała współpracę z firmą Swarovski. Podczas warszawskiego wieczoru Brytyjka miała na sobie w sumie dziewięć sukni - wszystkie długie i błyszczące.



Wokalistce towarzyszyła Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, a śpiewał Chór Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Ars Cantandi.