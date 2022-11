Sara James chcąc sprostać oczekiwaniom swoich słuchaczy udostępniła właśnie jeszcze lepszą aranżację piosenki "Running Up That Hill" w serwisach streamingowych.

Wykonanie tego samego utworu w finale amerykańskiego programu rozrywkowego, zostało nagrodzone owacjami na stojąco widowni jak i jurorów. Sara niedawno nagrała swoją eliminacyjną piosenkę "lovely" (oryginalnie wykonywana przez Billie Eilish), dzięki której skradła serca jurorów programu "America's Got Talent".

W serwisie Spotify niedawno pojawiła się także aranżacja "Rocket Man" (Elton John) wykonywana przez nią w półfinale. Utworu "Running Up That Hill" można już posłuchać we wszystkich serwisach streamingowych.

