14-letnia Sara James jest na ustach całego świata. Jej występ w trzecim półfinale amerykańskiego "Mam talent", gdzie sięgnęła po przebój "Rocket Man" Eltona Johna (zobacz!) zachwycił jurorów, publiczność w studiu i telewidzów.

Półfinałowy występ Sary James został opublikowany na platformie Youtube i przez dobę zebrał ponad 1,7 mln odsłon. Po takim przyjęciu jej występu, nie może dziwić wynik głosowania widzów - Polka zakwalifikowała się do kolejnego etapu. Do finału oprócz 14-latki przeszedł także francuski magik Nicolas RIBS.

Sara James. Jak wygląda jej siostra? [rodzina, rodzeństwo]

Jeszcze przed odcinkami na żywo Sara koncertowała w Polsce - wystąpiła w swojej rodzinnej miejscowości, Ośnie Lubuskim. Na scenie zaprezentowała się w towarzystwie przyjaciół z Eurowizji Junior, Ellen i Leviego. Ponadto dopingowała ją rodzina, a wokalistka podzieliła się wspólnymi zdjęciami w social mediach.

Trzeba przyznać, że jej młodsza siostra jest niemal identyczna - wyglądają dosłownie jak dwie krople wody! Kilkuletnia Michelle wzbudziła zainteresowanie fanów piosenkarki, wielu z pewnością zastanawiało się, czy podobnie jak utalentowana siostra także ma piękny głos. Obok mogliśmy zobaczyć także brata Sary, Prince Jamesa Juniora.

Rodzeństwo kibicowało siostrze podczas jej występu w USA. Z takim dopingiem z pewnością Sara ma wielkie szanse, by wygrać program!

Sara James w finale. "Jestem zwykłą dziewczyną z Polski"

"Dziękują za każdy głos. Oniemiałam i próbuję nie powiedzieć czegoś głupiego. Jestem tylko nastolatką w Ameryce i to, że jestem tutaj, jest niesamowite. Dziękuję, to wiele dla mnie znaczy. Wow, dziękuję" - komentowała 14-latka po ogłoszeniu werdyktu. "Po pierwsze chciałbym pogratulować ci, Sara. Sprawisz, że ten finał będzie wyjątkowy. Chciałbym podziękować naszej publiczności. Mamy najlepszych widzów na świecie" - mówił po awansie Simon Cowell.



Wokalistka przy okazji półfinału udzieliła też wywiadu serwisowi Talent Recap, który na bieżąco śledzi wydarzenia w amerykańskich talent show.

"Rozmawiałam z Simonem i powiedział mi, że jest ze mnie dumny. To niesamowite uczucie. Dziękuje Simonowi, że dał mi tą niesamowitą szansę. Jestem zwykłą dziewczyną z Polski, pochodzę z małej miejscowości. Są tam dwie stacje benzynowe i pięć sklepów, a teraz jestem tutaj i oglądają mnie miliony osób" - mówiła podekscytowana Sara James.



James przyznała również, że zgłoszenie do "Mam talent" wysłała spontanicznie i nie wierzyła, że pojedzie do Stanów Zjednoczonych.

"Po prostu wysłaliśmy zgłoszenie, nie napinaliśmy się, nie mieliśmy wielkich nadziei. Nie sądziliśmy, że to wypali. To Ameryka, ogromny świat. Po wysłaniu zgłoszenia, spodobaliśmy się produkcji i nawiązali kontakt" - wyjaśniała.



Sara James czeka na wiadomość od Eltona Johna?

14-letnia Polka przypomniała też swój pierwszy występ, kiedy to otrzymała złoty przycisk po wykonaniu utworu Billie Eilish "Lovely". Kiedy byłam tu na scenie po raz pierwszy byłam ogromnie zestresowana. Jeżeli włączycie sobie tamten występ zauważycie, że powtarzałam te same słowa" - przypominała.

"Chciałabym, aby cała Ameryka była ze mnie dumna. Żeby ludzie mówili: 'zrobiłaś to, dobra robota" - dodała Sara.

Zapytana natomiast, czy czeka na wiadomość od Eltona Johna, powiedziała: "mam nadzieję, że uzna, że dałam radę".



Nieco szerzej Sara na temat piosenki "Rocket Man" wypowiedziała się dla People.com. "Nie znałam zbyt dobrze jego muzyki, a potem obejrzałam film 'Rocket Man'. To było niesamowite i zainspirowało mnie do wykonania tej piosenki" - mówiła.



