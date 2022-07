Sara James wzięła udział w castingu amerykańskiej odsłony "Mam talent". Na przesłuchaniu przed jurorami zaśpiewała piosenkę "Lovely" Billie Eilish. W ciągu miesiąca wideo z jej występu zanotowało ponad 15 mln odsłon.



"Słyszeliśmy przez lata wielu wokalistów, ale to było wow! Może nie było idealnie, ale masz w sobie prawdziwy blask gwiazdy" - powiedział po występie 14-latki Simon Cowell.

Juror postanowił wcisnąć Złoty Przycisk, dając wokalistce z Polski bezpośredni awans do ćwierćfinałów. Na scenie pojawiła się mama Sary, by ją uściskać i złożyć gratulacje. Wzruszona dziewczyna nie kryła łez. Cała czwórka jurorów oklaskiwała nastolatkę na stojąco.

Wideo