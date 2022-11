"Ostatni Walczyk" to utwór o przemijaniu. Życie - według autorki tekstu, Sary Chmiel - jest jak muzyka i taniec, w tym przypadku walc. Przemierzając przez życie (tańcząc), w końcu przychodzi taki moment dla jednej z osób, gdy muzyka się kończy i wszystko się zatrzymuje. My musimy poradzić sobie wtedy ze stratą, a w tym pomaga nam nadzieja.

Sara Chmiel, Gromee i "Ostatni Walczyk"

"W tym utworze jest tak wiele moich wewnętrznych emocji i przemyśleń, że ciężko mi w jednym zdaniu powiedzieć, o czym jest 'Ostatni Walczyk'. Ta piosenka czekała na to, aby ujrzeć światło dzienne już ponad 4 lata. Do jej napisania zainspirował mnie film 'Pamiętnik'. To jest utwór dla wszystkich, którzy utracili kiedyś kogoś bliskiego. Postanowiliśmy wydać go na dzień przed Wszystkimi Świętymi, ponieważ sami zmierzyliśmy się w tym roku z wielką stratą" - mówi Sara Chmiel.

Tata Gromee'ego niepodziewanie zmarł. Artyści chcieli w ten sposób oddać mu hołd. "Tata był człowiekiem, który kochał muzykę i sam uwielbiał śpiewać. Niech ten 'Ostatni Walczyk' zabrzmi też gdzieś tam w niebie dla niego i tych, którzy spoglądają na nas z góry" - dodaje Gromee.

Clip Gromee Ostatni Walczyk - ft. Sara Chmiel

Do utworu powstało również video, które zostało nakręcone na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W teledysku wysąpili m.in.: Bożena Adamek i Tomasz Międzik oraz Sara Chmiel i Andrzej "Gromee" Gromala.

