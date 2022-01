Sara Chmiel i Gromee łączą siły! Posłuchaj "Za szczęście, za zdrowie, za miłość"

Para od wielu lat pracuje razem w studiu, tworząc dla innych. Wielokrotnie zasypywani pytaniami o wspólny, oficjalny utwór, w końcu postanowili przygotować coś razem.



"Utwór opowiada o wspomnieniach i skłania słuchacza do refleksji nad tym, co było i tym, co jeszcze przed nami. W delikatnym i subtelnym czarno-białym wideo również widzimy krótkie wspominkowe filmiki, które przenoszą widza do dziecięcych i młodzieńczych lat" - czytamy w zapowiedzi.

Piosenka w pierwszej wersji pojawia się również na nowym albumie "Miłość w czasach samotności" zespołu Łzy, z którym Sara Chmiel niezmiennie od 2011 roku współpracuje i koncertuje.



Clip Gromee Za szczęście, za zdrowie, za miłość (ft. Sara Chmiel)

Przypomnijmy, że Gromee (reprezentant Polski na Eurowizję 2018) i Sara Chmiel wzięli ślub w kwietniu 2018 r. W październiku 2018 r. para doczekała się syna Franciszka. Dwa lata później na świat przyszła ich córka Helena.



