Sandra Rugała: Polski cover "If I Can't Have You" Shawna Mendesa

Mieszkająca w Poznaniu wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów Sandra Rugała (szersza publiczność może ją pamiętać z ostatniej edycji "Idola" - odpadła w etapie teatralnym) jest aktywną youtuberką. Na swoim kanale umieściła kilkadziesiąt przeróbek przebojów z repertuaru m.in. Beyonce, Whitney Houston, Demi Lovato, Eda Sheerana, Adele i Seleny Gomez.

W ostatnim czasie publikuje polskie wersje znanych piosenek.

Najnowszym coverem jest zaśpiewany po polsku utwór "If I Can't Have You" Shawna Mendesa, który na początku kwietnia po raz pierwszy wystąpił w Polsce. Koncert odbył się w Tauron Arenie Kraków.

Do najpopularniejszych nagrań Rugały należą przeróbki Eda Sheerana ("Perfect" i "Happier" po polsku), Roksany Węgiel ("Lay Low" po polsku), Taco Hemingwaya ("Fiji") i Seleny Gomez ("Back to You" po polsku).

Studentka filologii polskiej oprócz śpiewu pasjonuje się także grą na pianinie i ukulele. W swoim autorskim dorobku posiada single "Czwarty wymiar" i "Miasto".

Zobacz oryginalny teledysk "If I Can't Have You" Shawna Mendesa: