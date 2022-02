W ciągu ostatnich trzech lat sanah udało się podbić muzyczny rynek i stać się najpopularniejszą wokalistyką w Polsce - zarówno w radiach, jak i streamingu. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że jej przeboje "Szampan" ( zobacz! ), "Ale jazz!" ( posłuchaj! ), "Melodia" ( posłuchaj! ) czy "ten Stan" ( posłuchaj! ) znają wszyscy. Obie płyty sanah - "Królowa dram" i "Irenka" pokryły się poczwórną platyną i nie schodzą z list sprzedaży.

Końcówka ubiegłego roku także należała do niej. Piosenka "kolońska i szlugi" ( sprawdź! ), którą zapowiadała na swoich koncertach jeszcze przed wydaniem, stała się viralowym hitem. Dotąd teledysk do piosenki obejrzano już ponad 25,5 miliona razy!

Clip sanah kolońska i szlugi

Wyprzedana trasa koncertowa, podczas której odwiedziła 23 miasta, trwała od końca października do 14 grudnia 2021 roku. Wokalistka nie pozwoli jednak na długo odpocząć swoim fanom. Na jej instagramowym profilu pojawiła się tajemnicza zapowiedź i przekierowanie do specjalnej strony internetowej. Widzimy na niej słownikową definicję słowa "uczta", co sugeruje, że sanah szykuje ją dla swoich fanów.

Na stronie podanej przez sanah są już pierwsze informacje o "Uczta Tour", która ma rozpocząć się 19 kwietnia i potrwać do 28 maja 2022 roku. Jak na razie wiadomo, że gwiazda wystąpi podczas dziesięciu koncertów, m.in. w Krakowie, Rzeszowie, Lublinie czy Warszawie. Na filmie promującym widzimy jednak tajemnicze "3 x 10", co mogłoby sugerować, że liczba koncertów zwiększy się. Na oficjalne informacje przyjdzie nam jednak pewnie chwilę poczekać.



sanah - Uczta Tour 2022. Gdzie wystąpi? BILETY, CENY, MIEJSCA

Fani będą mogli zobaczyć ją podczas 10 koncertów. Za najtańszy bilet na koncert trzeba zapłacić 119 złotych, a za droższą wersję - 179 zł. Można dopłacić także 50 złotych, by mieć możliwość wcześniejszego wejścia na miejsce imprezy. Jest też specjalna oferta VIP, a wejściówka na tę strefę kosztuje aż 750 złotych! W pakiecie - jak czytamy na stronie bileterii - mamy możliwość "wcześniejszego wejścia na teren eventu odrębnym wejściem" oraz "możliwość skorzystania z wyjątkowej strefy z dostępną degustacją win, specjalnymi, dedykowanymi drinkami, napojami, cateringiem oraz prezentem VIP".



19.04 WARSZAWA COS TORWAR

30.04 GDAŃSK/SOPOT ERGO ARENA

07.05 RZESZÓW G2A ARENA

14.05 GLIWICE ARENA GLIWICE

15.05 LUBLIN HALA GLOBUS

22.05 TORUŃ ARENA TORUŃ

25.05 ŁÓDŹ ATLAS ARENA

26.05 KRAKÓW TAURON ARENA KRAKÓW

27.05 WROCŁAW HALA ORBITA

28.05 SZCZECIN NETTO ARENA