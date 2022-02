Coroczne podsumowanie sprzedaży nośników w formacie fizycznym jak zwykle pokazuje przewagę artystów polskich. Choć na tradycyjne nośniki wydajemy coraz mniej, nadal chętniej kupujemy albumy krajowych twórców. W pierwszej dwudziestce zestawienia OLiS (nośniki fizyczne) tylko jedna pozycja należy do artystów spoza Polski i jest to wydana po prawie sześcioletniej przerwie płyta Adele "30", która uplasowała się na miejscu 7. Kolejny zagraniczny album pojawia się na miejscu 23. Tu dotarli zwycięzcy Eurowizji 2021, zespół Måneskin z albumem "Teatro D'Ira Vol. 1".

Polacy kupują polską muzykę

Łącznie w pierwszej setce Oficjalnej Listy Sprzedaży nośników fizycznych 69 albumów należą do krajowych twórców a 28 do artystów spoza Polski.

Na liście OLiS tradycyjnie mocną reprezentację stanowią artyści hiphopowi, choć nie jest to przewaga przytłaczająca. W pierwszej dziesiątce zestawienia sześć pozycji należy do hip hopu, z czego tylko jedna dotarła do podium.

We wszystkich 52 notowaniach, które zostały opublikowane w roku ubiegłym, pojawiło się łącznie 419 nowości, tylko o dwie mniej niż w roku poprzednim.

Najchętniej kupowane płyty fizyczne w Polsce 2021

sanah królową OLiS-u

Najczęściej na pierwszym miejscu listy OLiS w roku 2021 gościł album "Irenka" sanah - najwyższą sprzedaż zanotował pięć razy. Drugi w zestawieniu "Młody Matczak" Maty do pierwszego miejsca dotarł cztery razy. Trzy razy na pierwszym miejscu listy OLiS zameldował się PRO8L3M z albumem "Fight Club".

sanah może pochwalić się jeszcze jednym najlepszym wynikiem: jej album "Królowa dram" był notowany na wszystkich 52 listach.

W 2021 r. całkowita liczba wszystkich sprzedanych płyt z pierwszej setki zestawienia rocznego OLiS przekroczyła 1,3 mln egzemplarzy - co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem 2020 o 7%.

Sprzedaż winyli w Polsce. Kto był najpopularniejszy w 2021 roku?

Najpopularniejszą płytą winylową ubiegłego roku był ostatni studyjny album zespołu Kult, zatytułowany "Ostatnia płyta". Wydawnictwo miało swoją premierę w maju ubiegłego roku. Miejsce drugie rocznego zestawienia OLiS Winyle zajmują Kayah i Bregović z albumem wydanym w 1999 roku i zremasterowanym w 2015 - "Kayah i Bregović". Na ostatnim miejscu na podium ponownie znalazło się ubiegłoroczne wydawnictwo - długo wyczekiwany album Adele - "30".