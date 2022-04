24 lutego 2022 roku Władimir Putin poinformował, że Rosja rozpoczyna inwazję na Ukrainę. Jak informuje Straż graniczna, od początku wojny, polską granicę przekroczyło prawie 2,5 miliona uciekających przed wojną Ukraińców.

Większość z nich zdecydowała się zostać w Polsce. W wielu miastach w kraju otwarte zostały specjalne punkty recepcyjne, w których uchodźcy z Ukrainy mogą znaleźć pomoc i schronienie.

Jednym z nich jest hala COS Torwar, która znana jest z organizowania wielu dużych wydarzeń kulturalnych.

W kwietniu na Torwarze wystąpić mieli m.in. sanah, Żabson z Young Igim, a grupa Lemon planowała obchody 10-lecia swojej działalności muzycznej. Jak łatwo się domyślić, wszystkie wydarzenia zostały odwołane.

Jak informuje "Plejada", grupie Igora Herbuta udało przenieść się do hali EXPO XXI, ale Żabson i Young Igi wciąż szukają wolnego miejsca, a autorka hitu "Szampan" poinformowała fanów o przeniesieniu koncertu na czerwiec.

COS Torwar: Co dalej z punktem recepcyjnym?

Wydarzenia, które miały odbyć się na hali w kwietniu zostały odwołane, co jasno wynika z programu na stronie internetowej Torwaru, natomiast sytuacja zmienia się w maju. Wtedy wg. kalendarza odbędą się koncerty m.in. Quebonafide, czy OneRepublic.

W programie hali na kolejny miesiąc nie ma żadnej informacji o tym, że będzie na niej dalej działał punkt recepcyjny. "Plejada" zapytała o to Krystiana Sucheckiego, kierownika działu marketingu.

"W kwietniu na pewno Punkt recepcyjny dla uchodźców w hali COS Torwar będzie funkcjonował. Liczba osób z Ukrainy uciekających przed wojną jest zauważalnie mniejsza, przynajmniej u nas w obiekcie" - wyjaśnił Suchecki.

"Jeśli będzie coraz mniej osób i Mazowiecki Urząd Wojewódzki stwierdzi, że pomoc na tak dużą skalę nie jest już potrzebna, to obiekt hali powróci do normalnego funkcjonowania" - dodaje.

Wyjaśnia jednak, że wciąż nie wiadomo, co z koncertami zaplanowanymi na maj.

"Jeżeli będzie taka możliwość, żeby koncerty odbywały się w naszym obiekcie, to myślę, że my jako Centralny Ośrodek Sportu, tak samo, jak i organizatorzy jesteśmy na to gotowi. Jednak teraz na pierwszym miejscu jest kwestia pomocy humanitarnej" - tłumaczy.

