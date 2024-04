"Kaprysy" - czyli szósta w sumie, a piąta studyjna płyta sanah - do sprzedaży trafią 14 czerwca. Razem z ogłoszeniem nowego albumu ruszył od razu pre-save, a do sieci trafił teledysk do piosenki "Śrubka" ( sprawdź! ).



"W albumie, który nawiązuje do twórczości włoskiego wirtuoza Paganiniego, odnajdziecie cząstkę każdej z dotychczasowych er artystki. Będzie wzruszająco, refleksyjnie, tanecznie, imprezowo, nostalgicznie, zaskakująco... i tak moglibyśmy wymieniać jeszcze bardzo długo. W skrócie: jest na co czekać! Oj, jest" - czytamy w zapowiedzi nowego wydawnictwa.



Reklama

Wspomniany utwór "Śrubka" to piosenka od kobiety dla kobiet... ale nie tylko. Za rodzinny teledysk odpowiadają wspólnie sanah i Alan Kępski. Współtwórcą nagrania jest Patrick the Pan (muzyka, produkcja, miks).



"I to jest właśnie to. Jak muzyka jest dobra, to nie są potrzebne teledyski pełne negliżu", "Ale piękny teledysk (i piosenka!). Zatęskniłam za moją babcią i lepieniem z nią pierogów. to są takie małe rzeczy, których człowiekowi później brakuje", "Jak ktoś takie pierogi potrafi ugotować, to raczej nie musi się bać samotności" - zachwycają się fani w komentarzach.

Clip sanah Śrubka

"Kaprysy. Za 49 dni wręczę je Wam, jak tego pomidora na okładce i jestem jak pomidor też... bo rumienię się na myśl, że poznacie co w moim serduszku działo się niedawno, albo dawno. Kapryśny Paganini grał mi tyle lat, więc malutkie smaczki skrzypcowe też tam znajdziecie. Ile odmian pomidorów, tyle moich kaprysów!!! A w każdym inna historia" - opowiada sanah o nadchodzącej płycie.

Album zawierać będzie aż 21 piosenek. Poza "Śrubką" wcześniej poznaliśmy singel "hip hip hura!", a na koncertach fani mieli okazję usłyszeć utwór "Miłość jest ślepa".

Wydania fizyczne dostępne będą w czterech różnych wersjach: CD (wersja zawierająca 13 utworów), CD (wersja zawierająca 20 utworów), winyl (wersja zawierająca 14 utworów - 1LP) i limitowany winyl, na który składa się 18 utworów (2LP), w sprzedaży tylko do 12 lipca. W serwisach streamingowych pojawi się 21 piosenek, łącznie z dodatkowym "Aha (kwiecień 2020)".

sanah i jej "Kaprysy" (tracklista):

1. "Intrada"

2. "Sad"

3. "Talenty i mankamenty"

4. "hip hip hura!"

5. "Nimbostratus"

6. "Kaprys gis-moll"

7. "Miłość jest ślepa"

8. "Śrubka"

9. "Wiśta wio!"

10. "Arco"

11. "Mleczna droga"

12. "było, minęło"

13. "Fafarafa"

14. "Pańskie łzy to woda"

15. "Spietruszam"

16. "O miłości"

17. "Do kiedy jestem"

18. "Słodkiego miłego życzę"

19. "Miałam taki kaprys!!!"

20. "Coda".

Przypomnijmy, że 17 maja w EXPO XXI w Warszawie zakończy się podwójna trasa "Bajkowa sanah", na którą składają się "Dansing" oraz "Poezyje i nie tylko".

sanah przyciąga tłumy

Do największych przebojów polskiej wokalistki należą piosenki "Szampan", "kolońska i szlugi" czy "Ale jazz!". Choć ma zaledwie 26 lat, to na swoim koncie naprawdę pokaźną liczbę piosenek i duetów z największymi artystami. Poza tym na jej koncerty przychodzą tłumy, a jej nagrania biją rekordy w serwisach streamingowych.