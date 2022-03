W ciągu ostatnich dwóch lat sanah udało się podbić muzyczny rynek i stać się najpopularniejszą wokalistyką w Polsce - zarówno w radiach, jak i streamingu. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że jej przeboje "Szampan" ( zobacz! ), "Ale jazz!" ( posłuchaj! ), "Melodia" ( posłuchaj! ) czy "ten Stan" ( posłuchaj! ) znają wszyscy. Obie płyty sanah - "Królowa dram" i "Irenka" pokryły się poczwórną platyną i nie schodzą z list sprzedaży.

Końcówka ubiegłego roku także należała do niej. Piosenka "kolońska i szlugi" ( sprawdź! ), którą zapowiadała na swoich koncertach jeszcze przed wydaniem, stała się viralowym hitem. Dotąd teledysk do piosenki obejrzano już ponad 25,5 miliona razy!

sanah i Igor Herbut razem. Posłuchaj piosenki "Mamo tyś płakała"

Artystka opublikowała wspólny utwór z Igorem Herbutem. Piosenka "Mamo tyś płakała", inspirowana jest kompozycja Stanisława Moniuszki, pt. "Prząśniczka".

"Uczta to najważniejszy do tej pory projekt w moim życiu. Zapraszam was do swojego stołu - tym razem nie tylko po to, aby dzielić się muzyką, ale przede wszystkim sercem. Przed wami utwór "Mamo tyś płakała". Igor, dziękuję ci, że zechciałeś być jego częścią" - napisała sanah.

Całkowity dochód z piosenki przekazany zostanie stowarzyszeniu SIEMACHA, które zaangażowane w pomoc ofiarom konfliktu w Ukrainie, a w szczególności dzieciom.

sanah - Uczta Tour 2022. Gdzie wystąpi? BILETY, CENY, MIEJSCA

Na ten rok artystka planuje kolejną dużą trasę, zatytułowaną "Uczta Tour".

Fani będą mogli zobaczyć ją podczas 10 koncertów. Za najtańszy bilet na koncert trzeba zapłacić 109-139 złotych, a za droższą wersję - 179-199 zł. Można dopłacić także 50 złotych, by mieć możliwość wcześniejszego wejścia na miejsce imprezy. Jest też specjalna oferta VIP, a wejściówka na tę strefę kosztuje aż 750-799 złotych!

W pakiecie - jak czytamy na stronie bileterii - mamy możliwość "wcześniejszego wejścia na teren eventu odrębnym wejściem" oraz "możliwość skorzystania z wyjątkowej strefy z dostępną degustacją win, specjalnymi, dedykowanymi drinkami, napojami, cateringiem oraz prezentem VIP".



19.04 WARSZAWA COS TORWAR

30.04 GDAŃSK/SOPOT ERGO ARENA

07.05 RZESZÓW G2A ARENA

14.05 GLIWICE ARENA GLIWICE

15.05 LUBLIN HALA GLOBUS

22.05 TORUŃ ARENA TORUŃ

25.05 ŁÓDŹ ATLAS ARENA

26.05 KRAKÓW TAURON ARENA KRAKÓW

27.05 WROCŁAW HALA ORBITA

28.05 SZCZECIN NETTO ARENA