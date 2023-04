Sammath: Posłuchaj singla z nowej płyty "Grebbeberg"

"Grebbeberg", siódmy longplay Sammath, zmiksował Marco Hartgens. Masteringiem zajął się niemiecki fachowiec Peter Neuber.

Nowy materiał blackmetalowców trafi na rynek 16 czerwca w barwach niderlandzkiej Hammerheart Records. Album dostępny będzie w wersji CD, na winylu i kasecie oraz drogą elektroniczną.

Przypomnijmy, że trio Sammath tworzą pochodzący z Australii, grający na gitarze wokalista J. Kruitwagen, który odpowiada również za komponowanie muzyki i teksty; oraz basista Ruud Nillesen i perkusista Wim van der Valk, znany z grup Centurian i Inquisitor.

Z singlem "Reichswald“ Sammath możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Sammath - Reichswald

Sammath - szczegóły albumu "Grebbeberg" (tracklista):

1. "Grebbeberg"

2. "Reichswald"

3. "Murderous Artillery"

4. "Last Gasp Of The Dying"

5. "Crushed, Shattered And Destroyed"

6. "Tot De Laatste Granaat"

7. "Decimated"

8. "Stahl Und Feuer".