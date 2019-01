Sam Smith i Normani prezentują nowy klip. Zobacz "Dancing With A Stranger"

Do sieci trafił teledysk do utworu "Dancing With A Stranger" duetu Sam Smith - Normani. Posłuchajcie i zobaczcie, co wyszło ze współpracy dwójki artystów.

Sam Smith i Normani we wspólnym teledysku /Lester Cohen/David Livingston /Getty Images

"Jestem niezwykle podekscytowany, że wszyscy będą mogli usłyszeć 'Dancing With a Stranger'" – powiedział Sam Smith. Dodał, że "piosenka powstała podczas torunee 'The Thrill of it All'. W utworze opisuję emocje związane z łączeniem życia prywatnego i byciem w trasie. Jest to dla mnie wyjątkowa chwila, ponieważ od zawsze uwielbiałem Normani za całokształt. Jestem niezmiernie szczęśliwy, obserwując, jak rozwija się jej kariera".

Clip Sam Smith Dancing With A Stranger - & Normani

Sam Smith i Normani poznali się w Los Angeles, gdzie każde z nich pracowało nad własnym materiałem.



Nie tylko dla Smitha wspólna praca była wspaniałym doświadczeniem. Jak przyznała Normani "to prawdziwy zaszczyt, że mogłam nagrać kawałek z jednym z najlepszych wokalistów naszej dekady. Sam Smith od dłuższego czasu jest jednym z najczęściej słuchanych przeze mnie artystów. Nigdy bym nie przypuszczała, że będę mogła powiedzieć: nagrałam z nim piosenkę. Rozpiera mnie duma".

Normani - 22-letnia wokalistka, choć pracuje obecnie nad debiutanckim krążkiem, ma już na swoim koncie współpracę z takimi artystami, jak m.in. Calvin Harris, Kehlani czy Quavo. Wcześniej przez sześć lat występowała w girlsbandzie Fifth Harmony, z którym nagrała trzy płyty. Piosenka, którą wykonuje z Khalidem - "Love Lies" - wspięła się na 1. miejsce listy Top 40 Radio w USA i pokryła podwójną platyną.