Środki zebrane z koncertu trafią do organizacji Caring Cancer Trust, która zbiera fundusze na badania nad rakiem. Wspiera m.in. szpitale, dzieci wracające do zdrowia po przebytej chorobie nowotworowej, pomoc (w tym sprzętową) dla chorych oraz badania laboratoryjne bez testów na zwierzętach.

Na scenie w ośrodku Soho Farmhouse w Cotswolds (ok. 130 km od Londynu) pojawią się m.in. Robert Plant (legendarny głos Led Zeppelin), Andrew Ridgeley z duetu Wham!, David Palmer (ABC), Ella Henderson, gitarzysta Phil X (od 2016 r. oficjalny muzyk Bon Jovi). W repertuarze mają pojawić się ich największe przeboje.



Reklama

Jednym ze specjalnych gości uczestniczących w koncercie będzie Andy Taylor , wieloletni gitarzysta Duran Duran . 62-letni muzyk ma raka prostaty w czwartym stadium z przerzutami.

"Byłem zagubiony i sfrustrowany, gdy usłyszałem diagnozę. Rak prostaty to jeden z największych zabójców mężczyzn, pomimo wielu możliwości łatwego badania i wielu sposobów odpowiedniego leczenia. Ludzie muszą mieć możliwość szybkiego i łatwego znalezienia tych informacji. One są, tylko trudno je znaleźć" - podkreśla Andy Taylor.

"Potrzebna jest również rewolucja w opiece zdrowotnej mężczyzn w związku z rakiem prostaty, przełamanie piętna związanego z poddawaniem się badaniom" - dodaje muzyk.

W ostatnim czasie gitarzysta ujawnił, że za sprawą innowacyjnego leku jego życie z chorobą potencjalnie wydłużyło się o pięć lat.

Dodajmy, że na początku września Andy Taylor wypuścił swój pierwszy od 30 lat solowy album - "Man's A Wolf To Man".

Clip Andy Taylor Man’s A Wolf To A Man (Lyric Video)

Duran Duran - ponad 100 mln sprzedanych płyt

Synthpopowy zespół Duran Duran powstał w 1978 roku w Birmingham. Grupę założyli klawiszowiec Nick Rhodes i basista John Taylor, nieco później dołączyli perkusista Roger Taylor, gitarzysta Andy Taylor (Taylorowie ci nie są ze sobą spokrewnieni) i wokalista Simon Le Bon.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Duran Duran Wild Boys

Muzycy początkowo próbowali grać punk rocka. "Punk wpłynął na nasz styl muzyczny, sposób ubierania się i na teksty. Byłem wówczas pod ogromnym wrażeniem płyty Patti Smith "Horses", przyznał Simon Le Bon w wywiadzie dla magazynu "Vogue", udzielonym przy okazji wydania dwa lata temu piętnastego albumu studyjnego grupy "Future Past".

Szybko jednak odeszli od tej stylistyki. "Wszyscy artyści reprezentujący ten gatunek ubierali się na czarno, a okładki ich płyt były czarno-białe. To zrobiło się nudne" - dodał Le Bon.

W swoim dorobku brytyjska formacja ma ponad 100 mln sprzedanych płyt, po dwie statuetki Grammy i Brit Awards. Do największych przebojów należą "Hungry Like a Wolf", "Rio", "Save a Prayer", "The Wild Boys", "A View to a Kill" (z filmu "Zabójczy widok" o przygodach Jamesa Bonda), "Ordinary World" i "Come Undone". Ostatnia płyta grupy to "Future Past" z października 2021 r., a ostatnim albumem z Andym Taylorem w składzie jest "Astronaut" z 2004 r.

Andy Taylor ma też w dorobku solowe płyty: "Thunder" (1987), "Dangerous" (1990) i "Man's A Wolf To Man" (2023), nagrywał również z grupą Power Station i Rodem Stewartem ("Out of Order" z 1988 r. i "A Spanner in the Works" z 1995 r.). W Duran Duran występował w latach 1980-86 i 2001-2006.