Sam Fender prezentuje nowy utwór "That Sound"

​Nowy utwór "That Sound" to pierwsza zapowiedź debiutanckiej EP-ki Sama Fendera zatytułowanej "Dead Boys". Płyta ukaże się 20 listopada.

Sam Fender szykuje się do premiery /Universal Music Polska

Młody brytyjski muzyk w swojej twórczości nie boi się poruszać trudnych i znaczących tematów społecznych.

O swoim najnowszym utworze "That Sound" Sam Fender mówi: "’That Sound’ to celebracja muzyki, ale również niezbyt subtelny środkowy palec dla wszystkich negatywnie nastawionych osób, które nagle zaczynają się interesować tobą, kiedy ci wychodzi, zwłaszcza w rodzinnych stronach. Muzyka zawsze była obecna w moim życiu i cały czas jest najważniejszą częścią mnie. Pomogła mi nie zboczyć na złą drogę, kiedy byłem dzieciakiem, dała mi naprawdę wyraźny cel oraz pewność siebie, której nie znalazłbym nigdzie indziej".

"Moja nowa piosenka luźno opowiada o tym, jak łatwo można stać się podatnym na negatywne opinie, zazdrość, nawet kiedy masz szczęśliwy moment w życiu i czujesz się pewny siebie. To także opowieść o odnajdywaniu siły, by ignorować wszystkie złe rzeczy dziejące się dookoła i skupieniu na swoich sprawach" - dodaje muzyk.

Posłuchaj utworu "That Sound":



Wideo Sam Fender - That Sound

Na EP-ce "Dead Boys" Sama Fendera znajdzie się sześć utworów: "Dead Boys - Prelude", "Dead Boys", "Spice Up Your Life", "Poundshop Kardashians", "That Sound" oraz "Leave Fast".

Sam Fender trafił na krótką listę BBC Sound of 2018, mając zaledwie kilka piosenek na koncie. Artysta cieszy się coraz większym zainteresowaniem i wszystko wskazuje na to, że 2019 rok będzie należał do niego.

Poprzedni singiel wokalisty, "Dead Boys", poruszał przemilczany dotąd w mediach temat męskich samobójstw. Do utworu powstał przejmujący klip.

Clip Sam Fender Dead Boys

