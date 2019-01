W dniu swoich 29. urodzin Salvador Sobral, zwycięzca Eurowizji 2017, poślubił francusko-belgijską aktorkę Jennę Thiam.

Salvador Sobral wziął ślub /Europa Press /Getty Images

Przypomnijmy, że Salvador Sobral wygrał organizowany w Kijowie 62. finał Konkursu Piosenki Eurowizji dając Portugalii pierwszy w 53-letniej historii udziału tego kraju tytuł najlepszej piosenki Starego Kontynentu. Autorką zwycięskiej piosenki "Amar pelos dois" (Kochać za dwoje) jest siostra Salvadora, Luisa Sobral.

Muzyk od dłuższego czasu chorował na serce i występ w Kijowie był jego jedynym poza ojczyzną. W grudniu 2017 r. Sobral przeszedł operację przeszczepu serca.



Po raz pierwszy na scenę powrócił podczas Eurowizji 2018 w Lizbonie. Do końca roku koncertował w Portugalii i Hiszpanii. W kwietniu 2019 r. ruszy na trasę po Europie, a w planie ma w sumie aż cztery koncerty w Polsce.

Podczas kilkudniowego pobytu w naszym kraju Portugalczyk odwiedzi Kraków, Katowice, Wrocław i Warszawę, gdzie zaprezentuje m.in. materiał ze swojej pierwszej płyty "Excuse me".

Zdjęcie Jenna Thiam wyszła za Salvadora Sobrala / Matteo Chinellato/NurPhoto / Getty Images

29 grudnia 2018 r. Salvador Sobral w tajemnicy poślubił 28-letnią francusko-belgijską aktorkę Jennę Thiam. 29-letni wokalista stara się trzymać swoje prywatne życie z dala od mediów, a w ceremonii uczestniczyli tylko najbliżsi znajomi.

Uroczystość została przeprowadzona w językach portugalskim i francuskim.



Urodzona w Brukseli Jenna Thiam początkowo pracowała jako modelka. Gdy studiowała aktorstwo w Conservatoire National Superieur d'Art Dramatique (CNSAD) w Paryżu, gdy dostałą rolę w serialu Canal+ "Powracający".

W dorobku ma także role w filmach "Salaud, on t'aime", "A Paris Education", "Capri-Revolution" i "The Black Book of Father Dinis".

Oto szczegóły występów Salvadora Sobrala w Polsce:

4.04 - Kraków, Klub Studio

6.04 - Katowice, NOSPR Katowice

7.04 - Wrocław, Narodowe Forum Muzyki

8.04 - Warszawa, COS Torwar.