Sad Smiles z nowym singlem. "Próba odnalezienia się w trudnych chwilach"

Zespół Sad Smiles szybko zaznaczył swoje miejsce w polskiej muzyce. Zagrali m.in. na Jarocin Festival , OFF Festival , Great September czy CieszFanów . Są też laureatami Jarocińskich Rytmów Młodych .

" 'Terapeuta' to muzyczna eksploracja kryzysu egzystencjalnego i potrzeby poszukiwania pomocy. Nowy singel łączy w sobie elementy Nu Metalu i Hyperpopu, tworząc brzmienie, które jest jednocześnie surowe i pełne emocji. To dźwiękowe wyrażanie negatywnych emocji i prób odnalezienia się w trudnych chwilach" - głosi zapowiedź.

Do utworu powstał teledysk zrobiony w duchu DIY. "Pokazuje dwie strony w relacji terapeuty z pacjentem oraz ich skrajnych codzienności. Nie jest to pierwszy teledysk zespołu poruszający problemy społeczeństwa, ale na pewno jest to pierwszy tak brutalny w swoim przekazie..." - czytamy.