Sabaton prezentuje nowy singel. Posłuchaj utworu "The Unkillable Soldier"

"The Unkillable Soldier" jest trzecim singlem zapowiadającym dziesiąty studyjny album Sabaton, zatytułowany "The War To End All Wars".

O utworze opowiedział basista, Pär Sundström: "Historia sir Adriana Carton De Wiarta jest niejako odwzorowaniem historii Sabaton na wielu płaszczyznach, ale przede wszystkim dlatego, że nigdy się nie poddał, pomimo iż często 'sypano mu piaskiem w oczy'. Urzekło nas życie tej bardzo interesującej postaci, która była autentycznie zafascynowana wojną".



Album "The War To End All Wars" będzie miał premierę 4 marca. Po raz kolejny zespół zanurzył się głęboko w okrucieństwa i wydarzenia związane z I Wojną Światową.



Reklama

Clip Sabaton The Unkillable Soldier

Na album składa się 11 premierowych kompozycji:



1. Sarajevo

2. Stormtroopers

3. Dreadnought

4. The Unkillable Soldier

5. Soldier Of Heaven

6. Hellfighters

7. Race To The Sea

8. Lady Of The Dark

9. The Valley Of Death

10. Christmas Truce

11. Versailles.