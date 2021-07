Sabaton: Koncert w Polsce w 2022 r. Lordi i The Hu w roli gości [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Popularna nie tylko w Polsce, szwedzka grupa Sabaton znów odwiedzi nasz kraj.

Sabaton w akcji /Avalon/PYMCA/Gonzales Photo/Terje Dokken/Universal Images Group /Getty Images

Na początku marca 2022 roku powermetalowcy z Falun rozpoczną wojaże po Europie pod szyldem "The Tour To End All Tours". W ramach trasy obejmującej 26 miast w Europie i Wielkiej Brytanii Szwedzi zagrają 4 kwietnia w krakowskiej Tauron Arenie.

U boku Sabaton zobaczymy zjawiskową mongolską formację The HU oraz Finów z Lordi.



"Wszyscy czekaliśmy już zbyt długo na powrót i jesteśmy na niego gotowi, jak nigdy wcześniej. Zanim ruszymy w trasę koncertową, zaprezentujemy wam serię nowych utworów, a także wiele innych niespodzianek. Nie możecie tego przegapić!" - ujawnił Pär Sundström, basista Sabaton.

Bilety na polski koncert Sabaton - organizowany przez Knock Out Productions - dostępne są w cenach od 197 do 290 zł w zależności od miejsc i sektorów oraz daty zakupu.



Dodatkowo, każdy, kto kupi bilet do piątku, 9 lipca (do godziny 17.00), otrzyma darmowy dostęp do transmisji koncertu Sabaton z Exitfest, która odbędzie się tego samego dnia o godzinie 21.00.



Popularność w naszym kraju dał Szwedom numer "40:1" opisujący bitwę pod Wizną. Z kolei "Uprising" ( posłuchaj! ) opowiada o powstaniu warszawskim z 1944 r.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sabaton i wojenny melodramat INTERIA.PL