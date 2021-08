Sabaton: Pierwsze szczegóły albumu "The War To End All Wars". Kiedy premiera nowej płyty?

"Od blisko dwóch dekad śpiewamy o historycznych bitwach i wojnach toczonych na całym świecie. Od wydania 'The Great War', albumu konceptualnego opowiadającego historie z I wojny światowej, minęły dwa lata. Od tamtej pory wszyscy staraliśmy się podjąć decyzję co do nowego rozdziału naszych opowieści" - zapowiedzieli Szwedzi, mający wielu fanów nad Wisłą.

"Czy znów będzie to historia Szwecji? Wojna secesyjna, losy Napoleona, a może wyprawy krzyżowe? Nie, drodzy przyjaciele. Ponownie skoncentrujemy się na początkach XX wieku. Damy wam 'The War To End All Wars'! Według nas w tym szczególnym momencie historii wciąż jest wiele do odkrycia. Mnóstwo opowieści z okresu I wojny światowej. Z czasem poznamy je wszystkie" - dodają muzycy.

Czego możemy się spodziewać od strony muzycznej?



"Jest to jak najbardziej album Sabaton. Należymy do zespołów ewoluujących, a nie dokonujących stylistycznych wolt. Owszem, na każdej płycie Sabaton pojawiają się niespodzianki, ale nigdy nie odwrócimy medalu, żeby robić coś całkowicie odmiennego w każdym utworze na kolejnym albumie. Na każdym znajdziecie jednak niespodzianki" - podkreślił Joakim Brodén, frontman Sabaton.

"The War To End All Wars" wzbogacą także wydawane przez Sabaton w ostatnich miesiącach single (m.in. "Livgardet", "Defence Of Moscow" i "Kingdom Come/Metal Trilogy"), które pod względem tekstów nie nawiązują do konceptu nowego materiału podopiecznych Nuclear Blast Records.



Przypomnijmy, że powermetalowcy z Sabaton zagrają 4 kwietnia 2022 roku w krakowskiej Tauron Arenie w ramach trasy z udziałem mongolskiej grupy formację The HU oraz fińskiego Lordi.



Posłuchaj "Kingdom Come", przeróbki utworu Manowar w wykonaniu Sabaton: