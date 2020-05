S+C+A+R+R "The Rest of My Days": Posłuchaj pierwszego singla tajemniczego projektu

O projekcie S+C+A+R+R jak na razie wiadomo niewiele, poza tym, że jego inicjatorem jest Dan Levy z nieistniejącego już duetu The Dø. Już teraz możecie posłuchać singla "The Rest Of My Days".

S+C+A+R+R zaprezentował pierwszy singel /materiały prasowe

Wszystko zaczęło się od ścieżki dźwiękowej do wyróżnionego w Cannes i nominowanego do Oscara filmu animowanego "Zgubiłam swoje ciało".

Dan Levy zaprosił do współpracy S+C+A+R+R i wspólnie stworzyli nagrodzony statuetką Cezara soundtrack.

"The RestOf My Days" to pierwszy oficjalny singel S+C+A+R+R. Porywający do tańca utwór wyprodukował wspomniany Dan Levy, a teledysk zrealizował twórca "Zgubiłam swoje ciało" - Jérémy Clapin.



Wideo S+C+A+R+R - The Rest Of My Days (Official Music Video)