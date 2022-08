Anna Karwan nową piosenkę "Swobodnie" zaprezentowała pod koniec marca tego roku. W tamtym czasie wokalistka incognito w przebraniu Bociana bawiła widzów w programie "Mask Singer".

Teraz o nowej piosence oraz nagrywaniu drugiego albumu piosenkarka opowiedziała w "Dzień Dobry TVN".

"To początek mojej nowej drogi. Znalazłam odwagę na błędy, zdjęłam wstyd, oczekiwania i pretensje. Ten utwór to dojrzałe rozstanie. Z kim, z czym? Ze wszystkim, z czym nie było mi po drodze. Kiedy kolejny raz czujemy już bezsilność, to moment, w którym warto zebrać się na odwagę i w dojrzały sposób powiedzieć sobie dość. Każdy ma do tego prawo" - mówiła.

Clip Ania Karwan Swobodnie

Anna Karwan: Od chórków do ulubienicy Polaków

Anna Karwan w przeszłości współpracowała m.in. z Moniką Brodką i Sidneyem Polakiem. Brała również udział w sesjach nagraniowych wraz z Andrzejem Piasecznym, Edytą Górniak, Mariką, Sobotą i Kasią Cerekwicką.



Stworzyła również popularny remiks przeboju "Aleja gwiazd" Zdzisławy Sośnickiej wraz z Matheo (wykorzystany w filmie Tomasza Bagińskiego "Legendy Polskie"). Gościła także na płycie grupy Afromental.



Przełom w jej karierze przyniósł występ w "The Voice of Poland". Podczas przesłuchań w ciemno zaśpiewała "Purple Rain" Prince'a i doprowadziła Natalię Kukulską do łez. W siódmej edycji programu dotarła aż do finału.



Wideo VoP VII – Ania Karwan – „Purple Rain” – Przesłuchania w ciemno

Jej debiutancki album - "Ania Karwan" - ukazał się trzy lata później i okazał się bestsellerem. Płyta pokryła się złotem, a piosenka "Słucham cię w radiu co tydzień" zdobyła nagrodę na Festiwalu w Opolu (koncert Premier).

Dzięki płycie była również nominowana do Fryderyka w kategorii debiut.

Karwan na swoim koncie ma też piosenki do filmów "Ukryta Gra" i "Jak pokochałam gangstera?". W 2020 roku wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami", w 2022 roku można było słuchać jej w wspomnianym programie "Mask Singer", gdzie dotarła do finału.