Iggy Azalea twierdzi, że oszukano ją na grube miliony. "To przestępcy"

​Wokalistka Iggy Azalea oskarżyła wytwórnię Universal Music Group (UMG) o niewypłacanie milionów dolarów tantiem. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych artystka zaznaczyła, że zamierza odebrać to co do niej należy.