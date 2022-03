Ryszard Rynkowski urodził się 9 października 1951 roku. Solową karierę rozpoczął w 1987 roku. Wokalista znany jest z długoletniej współpracy z Jackiem Cyganem, z którym razem stworzyli m.in. legendarną piosenkę z czołówki do serialu "Klan". Do tej pory wydał 12 płyt studyjnych, a ostatnia z nich to "Razem" z 2012 roku.

Cała Polska przeżywała doniesienia o tym, że w nocy z 15 na 16 listopada 2016 roku Ryszard Rynkowski został zatrzymany przez policję w Brodnicy, w której od lat mieszka.

Służby zostały wezwane przez żonę 65-letniego wokalisty, który przed domem wymachiwał bronią i groził popełnieniem samobójstwa. Klimat medialny wokół jego osoby po wydarzeniach z 2016 roku nie pozostał bez wpływu na jego pracę artystyczną.

Reklama

"Wielu organizatorów odwołało koncerty" - powiedział, podkreślając, że sytuacja powoli się normalizuje. "

Zrobiono ze mnie pijaka, desperata, który lata z pistoletem, a nikt nie interesuje się, jak było naprawdę" - komentował później wokalista w magazynie "Show".

Jak się okazuje, sprawa dalej ciągnie się za wokalistą. Rynkowski od lat występował na wszystkich lokalnych imprezach w miejscu, w którym mieszka, m.in. podczas Dni Brodnicy.

"Na każdej lokalnej imprezie było jasne, że pojawi się Ryszard. Znamy się od lat. Pomocny, uczciwy i dobroduszny. Zawsze występował i nigdy nie pytał, za jaką kwotę. Koncertował charytatywnie, nie chciał nic w zamian. Cieszył się, że daje ludziom radość" - powiedział tabloidowi "Na Żywo" przyjaciel Rynkowskiego, pan Władysław.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ryszard Rynkowski w programie "Jaka to melodia?" TVP



Ryszard Rynkowski nie zagra podczas Dni Brodnicy? Gwiazdor jest załamany

W tym roku Rynkowski na imprezie nie wystąpi. W zorganizowanym w na stronie internetowej Brodnicy plebiscycie, mieszkańcy wybrali sanah, Lady Pank, czy Krzysztofa Zalewskiego, który już został ogłoszony jedną z gwiazd wydarzenia. Ryszard Rynkowski jest zrozpaczony tą decyzją.

Dla wrażliwego artysty to sytuacja, z którą nie do końca sobie radzi. Żona Edyta stara się jak może, by ukochany nie wracał już do tego myślami. Widzi, jak cierpi, jej też jest przykro. Pamięta przecież wszystkie występy męża, owacje na stojąco i radość mieszkańców Brodnicy" - dodaje pan Wiesław.

Trudno nie połączyć tego z zatrzymaniem gwiazdora, które musiało obić się szerokim echem wśród mieszkańców Brodnicy.

Ryszard Rynkowski kończy 70 lat. Jak się zmieniał? 1 / 9 Ryszard Rynkowski urodził się 9 października 1951 roku. Solową karierę rozpoczął w 1987 roku. Do tej pory wydał 12 płyt studyjnych, a ostatnia z nich to "Razem" z 2012 roku. Źródło: East News Autor: INPLUS udostępnij