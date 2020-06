Ryszard Adamus nie żyje. Podano datę pogrzebu króla dyskotek i producenta muzycznego

Blisko trzy tygodnie po śmierci odbędzie się pogrzeb Ryszarda Adamusa, producenta i wydawcy przebojowych płyt "Sax&Sex" i "Big Beat", które Robert Chojnacki nagrał z Andrzejem Piasecznym i Maciejem Molędą.

Ryszard Adamus w 2008 r. /Donat Brykczyński / Reporter

Ryszard Adamus zmarł 15 maja na swojej działce pod Warszawą w wieku 66 lat.

Reklama

Rodzina wtedy informowała, że z powodu pandemii koronawirusa pogrzeb odbędzie się "nie wcześniej niż za trzy tygodnie".

Teraz poznaliśmy szczegóły ostatniego pożegnania producenta, wydawcy i jednego z założycieli Reprezentacji Artystów Polskich.

Pogrzeb rozpocznie się w czwartek (4 czerwca) o godz. 13:15 przy Bramie Głównej św. Wincentego na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

"Na życzenie rodziny ze względu na sytuację związaną z pandemią prosimy o zachowanie odległości, założenie maseczek i nieskładanie kondolencji" - informują córka Ania, syn Robert i siostra Dorota.

"W połowie lat 90. Rysio był wydawcą moich płyt, 'Sax&Sex', 'Sax&Dance', 'Big Beat', oraz kilkunastu składanek. Długo by mówić o naszej współpracy, ale powiem tylko, że była to POSTAĆ! Człowiek wielkiego serca, który miał wiele talentów. Razem zarobiliśmy, bawiliśmy się itd. On jako jedyny! w odróżnieniu od wszystkich 'majdżersów' zauważył w moich demówkach z 'Niecierpliwymi', 'Budzikami', 'Prawie do nieba' itd, drzemiący w nich potencjał i choć to może nie wypada, ale powiem, że dla sfinansowania 'Sax&Sex' potrafił w tajemnicy przed wszystkimi zastawić swój dom w Aninie! Los potem mu i nam to sowicie wynagrodził, ale właśnie taki był to Człowiek. Żegnaj kochany Rysiu. Wybaczam Ci wszystko co było nie tak!" - napisał Robert Chojnacki na Facebooku.



Wspomniane albumy "Sax & Sex" (1995) i "Big Beat" (1997) okazały się wielkimi sukcesami.

Na pierwszej - ponad 400 tys. sprzedanych egzemplarzy - zaśpiewał Andrzej Piaseczny. Z kolei na "Big Beat" (ponad 100 tys. płyt) wokalistą był znany z programu "Szansa na sukces" Maciej Molęda.

Ryszard Adamus zagrał w teledysku "Budzikom śmierć". Wystąpił również w filmach "Poranek kojota" i "Złoty środek" Olafa Lubaszenki.

66-latek był jednym z pierwszych DJ-ów w Polsce. "Był gwiazdą dyskotek, moim nauczycielem. Pożyczał mi płyty" - wspomina w "Fakcie" znany dziennikarz muzyczny Marek Sierocki.



Clip Robert Chojnacki Budzikom śmierć

Adamus był też działaczem piłkarskim - w przeszłości sprawował funkcje członka zarządu PZPN i prezesa Piłkarskiej Ligi Polskiej. Z tych funkcji zrezygnował w 2008 r.