Ruda z Red Lips została blondynką. Zaskakująca metamorfoza Joanny Lazer

Czym w czasie pandemii koronawirusa zajęła się wokalistka grupy Red Lips Joanna "Ruda" Lazer? 33-letnia piosenkarka imponuje formą!

Joanna "Ruda" Lazer (Red Lips) w wersji różowy blond AKPA

W ostatnim czasie Joanna Lazer przeszła zaskakującą dla wielu fanów przemianę. Czerwono-rude włosy (pseudonim Ruda zobowiązuje) były znakiem rozpoznawczym wokalistki grupy Red Lips.



Festiwal w Opolu 2020: Odważna kreacja Joanny Lazer 1 / 5 Joanna Lazer jest znana m.in. z zespołu Red Lips. Źródło: AKPA Autor: Kurnikowski udostępnij

Na początku 2019 r. na potrzeby teledysku "Ja wam zatańczę" zmieniła kolor włosów, ale była to chwilowa zmiana.

Niedawno Ruda stała się różową blondynką, a ostatnie materiały w mediach społecznościowych pokazują całkiem jasne włosy wokalistki.

"Uziemiona" przez koronawirusa 33-letnia frontmanka Red Lips postanowiła zaprezentować swoje sportowe oblicze. Właśnie ruszył jej nowy kanał Ruda Cross'n'Roll, na którym prezentuje zestawy intensywnych ćwiczeń połączone z muzyką.

"Znajdziecie tu to co kocham w życiu najbardziej - dużo sportu i dużo motywującej, nowoczesnej muzy do uprawiania sportu oraz mnóstwo energii i inspiracji do działania. W trudnych czasach pandemii koronawirusa każdy z nas szuka ucieczki od szarej codzienności, także ja! Ten kanał powstał z potrzeby działania i inspirowania innych. Tu właśnie znajdziecie mój sposób na covid i wszystkie z nim związane ograniczenia oraz frustracje - czerpcie bez ograniczeń!" - pisze Ruda w opisie.

"Życzymy sobie i Wam byśmy mogli grać!" - to jedno z noworocznych życzeń Rudej i jej męża, gitarzysty i kompozytora Red Lips - Łukasza Lazera.

Wokalistka ma na koncie udział w programach "Must Be The Music. Tylko muzyka" (półfinał pierwszej edycji z Red Lips), "Twoja twarz brzmi znajomo" (piąte miejsce w 10. odsłonie - 2018 r.) i "Dancing with the Stars - Taniec z gwiazdami" (dziewiąta lokata w 10. edycji - 2019 r.).