Informacje o nowym projekcie z udziałem liderów Red Lips zbiegły się z metamorfozą Joanny Lazer. Po dłuższym czasie wokalistka powróciła do swojego firmowego koloru włosów (pseudonim Ruda zobowiązuje).

"Jeśli Ruda wraca do rudego, to znaczy, że coś się dzieje..." - mogliśmy przeczytać na profilach grupy.

Podczas pandemii koronawirusa 34-letnia wokalistka zmieniła kolor włosów początkowo na różowy blond, by później pokazywać się z całkiem jasną fryzurą. Teraz w ognisty sposób zapowiedziała nowy projekt "Wielkie granie".

10 września na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się koncert, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Na stadionie wystąpi zespół złożony z ponad 1000 muzyków (można się już zgłaszać do udziału). Ambasadorem koncertu został Jan Borysewicz, gitarzysta i lider Lady Pank. Opiekunem basistów został Wojtek Pilichowski, sekcją perkusistów zajmie się Michał Dąbrówka (mąż Natalii Kukulskiej i muzyk jej zespołu), a gitarzystów weźmie pod swoje skrzydła Jacek Królik (m.in. Krzysztof Cugowski, Grzegorz Turnau, Brathanki, Chłopcy z Placu Broni). Aranżacje utworów przygotuje Michał Grymuza (współpracował z m.in. Edytą Górniak, Kayah, Kasią Kowalską, Edytą Bartosiewicz, Natalią Kukulską, Różami Europy i Armią).

Ciekawostka - Dąbrówka, Pilichowski i Grymuza od lat występują razem w zespole Woobie Doobie.



"Są takie projekty, do których rudy pasuje najbardziej! Wtedy jestem gotowa, zmieniam barwy, wyciągam z szafy pióra i wchodzę cała na biało" - podkreśla Joanna Lazer, u boku której pojawi się też jej mąż, gitarzysta grupy Red Lips - Łukasz Lazer.



Kim jest Ruda z Red Lips?

Wokalistka ma na koncie udział w programach "Must Be The Music. Tylko muzyka" (półfinał pierwszej edycji z Red Lips), "Twoja twarz brzmi znajomo" (piąte miejsce w 10. odsłonie - 2018 r.) i "Dancing with the Stars - Taniec z gwiazdami" (dziewiąta lokata w 10. edycji - 2019 r.).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Red Lips To co nam było

W Polsacie występowała też w "Śpiewajmy razem. All Together Now" (jako jedna ze stu jurorów) i "Ninja Warrior Polska".

Dorobek płytowy Red Lips zamyka album "Ja wam zatańczę" z 2019 r. Statusem największego przeboju wciąż cieszy się tytułowa piosenka z debiutanckiego materiału "To co nam było" (2013), która ma ponad 36 mln odsłon.