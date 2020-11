Ruda z Red Lips już nie jest ruda! Zaskakująca metamorfoza Joanny Lazer

Wokalistka grupy Red Lips Joanna "Ruda" Lazer będzie musiała zmienić pseudonim? Zobaczcie, jak obecnie wygląda 32-letnia piosenkarka!

Joanna "Ruda" Lazer (Red Lips) zmieniła kolor włosów /Kurnikowski / AKPA

Czerwono-rude włosy stały się znakiem rozpoznawczym Joanny Lazer.

Festiwal w Opolu 2020: Odważna kreacja Joanny Lazer 1 / 5 Joanna Lazer jest znana m.in. z zespołu Red Lips. Źródło: AKPA Autor: Kurnikowski udostępnij

Ruda z grupy Red Lips na moment zmieniła kolor włosów na początku 2019 r. na potrzeby teledysku "Ja wam zatańczę".

Teraz 32-latka ponownie przeszła zaskakującą metamorfozę, decydując się na jasny odcień różu.



Swoją przemianą pochwaliła się na Instagramie, mogliśmy również podziwiać jej nową fryzurę w "Dzień Dobry TVN".

"Bardzo pasuje ci ten kolor!", "Wow, jaka zmiana! Wyglądasz cudownie", "Nie do poznania ale bosko wygląda" - komentują fani.

Wokalistka ma na koncie udział w programach "Must Be The Music. Tylko muzyka" (półfinał pierwszej edycji z Red Lips), "Twoja twarz brzmi znajomo" (piąte miejsce w 10. odsłonie - 2018 r.) i "Dancing with the Stars - Taniec z gwiazdami" (dziewiąta lokata w 10. edycji - 2019 r.).



