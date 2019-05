"Roztańczony Śląski": Co działo się na majówkowym koncercie Polsatu? (zdjęcia)

2 maja na Stadionie Śląskim odbył się koncert "Roztańczony Śląski". Oprócz występów gwiazd eurodance'u, na scenie pojawili się wykonawcy disco polo oraz Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk".

Prowadzący imprezę "Roztańczony Śląski" /Łukasz Kalinowski / East News

Wieczór rozpoczęły występy Danzela (wykonał hit "Pump It Up") oraz Shauna Bakera i Jessiki Jean, którzy zaśpiewali "V.I.P." i "Hey Hi Hello".

Zagranicznych artystów nie zabrakło również w kolejnych minutach. Na scenie pojawili się m.in.: Ricchi e Poveri ("Mamma Maria"), Kate Ryan ("Ella, Elle l'a", "Voyage, Voyage") i Alphaville ("I Wanna B With U").

Nie zabrakło również gwiazd disco polo. Wystąpili m.in. Boys, Weekend, Piękni i Młodzi, Masters, MIG, Bayer Full, Łobuzy, Defis i Long & Junior.



Zobacz zdjęcia z koncertu "Roztańczony Śląski":



Ponadto na scenie pojawili się rządzący listami przebojów Drenchill i Indiiana z numerem "Free From Desire", a w zupełnie inne klimaty publiczność przeniósł Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk".

Wykonanie "Szła dzieweczka do laseczka" nie obyło się jednak bez zgrzytu. Organizatorzy postanowili bowiem przerwać końcówkę występu Zespołu Pieśni i Tańca i wyemitować reklamy, co spotkało się z niezadowoleniem widzów.



"Wariactwo, w trakcie Zespołu 'Śląsk' przerwa reklamowa. Amatorzy... Wstyd dla stacji", "Polsat, wstydźcie się", "Ledwo weszli i już reklama" - można przeczytać na Facebooku stacji.



Imprezę poprowadzili: Agnieszka Hyży, Paulina Sykut-Jeżyna, Jerzy Mielewski oraz Marcin Kotyński z Disco Polo Music.