Telewizja Polsat oraz Polo TV zapraszają na ósmą edycję Roztańczonego PGE Narodowego . Impreza odbędzie się już 28 września 2024 r. , jak sama nazwa wskazuje - na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Do stolicy zjada się największe gwiazdy muzyki latino, disco, dance, hip-hopu, popu, a nawet elektroniki. Kilkugodzinny koncert obfitował będzie w radiowe hity, a także skrupulatnie przygotowane choreografie. Najpopularniejsi muzycy i dziesiątki tancerzy, nowoczesna technika estradowa i efekty specjalne - to wszystko złoży się na szaloną zabawę na największym parkiecie tanecznym w Polsce.

Organizatorzy zapowiadają, że line-up to lista najlepszych z najlepszych. Na Roztańczonym PGE Narodowym mają bowiem wystąpić ulubieńcy Polaków, których popularność bije rekordy w internecie. Publiczność będzie miała okazję usłyszeć na żywo The Kolors, Dodę, Skolima, Vix.N, Just 5, Boys, Samanthę Fox, Jacka Stachursky’ego, Łobuzy, Akcent, Pięknych i Młodych oraz wielu innych.