Na Spotify "Lata Dwudzieste" (przeczytaj recenzję!) są wyświetlane w formie multimedialnej playlisty, wzbogaconej o unikatowe wideo oraz tekstowe i głosowe komentarze twórcy. Specjalnie dla użytkowników serwisu wokalista przygotował serię krótkich, niepublikowanych wcześniej historii, związanych z brzmieniem i pracą nad nowym albumem, które będą wyświetlane w czasie odtwarzania piosenek. Każdy z utworów otrzymał również inne, ruchome tło, które pozwala wczuć się w nastrój "Lat Dwudziestych".

"Zazwyczaj cieszę się, gdy interpretacje moich utworów fruwają sobie swobodnie i układają się w swoje własne kształty, pasujące do żyć moich odbiorców, tak by jakoś im się to w tym życiu przydało. Jednak ciężkie czasy nadeszły i czasami swoboda interpretacyjna bywa niebezpieczna, dlatego cieszę się, że w ramach specjalnej wersji albumu Enhanced, moi odbiorcy mają możliwość w wygodny sposób poszerzyć sobie kontekst moich piosenek" - komentuje Dawid Podsiadło.

Dawid Podsiadło i wielki sukces

Ostatni duży solowy album Dawida został wydany w 2018 roku, mimo to autor "Lat Dwudziestych" pozostaje jednym z najpopularniejszych artystów w Polsce na Spotify.

Od czasu premiery singla "Małomiasteczkowy" w 2019 roku utwór został przesłuchany ponad 230 milionów razy i jest jednym z 5 najczęściej streamowanych albumów w kategorii POP w Polsce. Do najczęściej odtwarzanych utworów zaliczają się też m.in. "Trofea", "Nie kłami", "Najnowszy klip", "W dobrą stronę" czy "Nie ma fal".