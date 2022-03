Roxy Music świętuje 50-lecie trasą koncertową! [DATY]

Roxy Music zaczynało od glam-rocka, a z czasem stało się prekursorem eleganckiego, romantycznego popu, który miał wpływ na całe pokolenia muzyków. W 2022 roku dojdzie do wyjątkowego wydarzenia - muzycy po raz pierwszy od 11 lat spotkają się na trasie koncertowej. Przyczyną takiego obrotu spraw jest rocznica wydania debiutanckiego albumu grupy, "Roxy Music", który ukazał się 16 czerwca 1972 roku.

Clip Roxy Music Roxy Music - Avalon (Official Video)

W trasie pojawią się wieloletni muzycy zespołu - wokalista Bryan Ferry, saksofonista Andy Mackay, gitarzysta Phil Manzanera oraz perkusista Paul Thompson. Trasa rozpocznie się 7 września w Toronto zatrzyma się w 13 miastach. Grupa wystąpi m.in. w słynnym nowojorskim Madison Square Garden, The Forum w Los Angeles, a trasa zakończy się koncertem w O2 w Londynie.

Gościem specjalnym w USA (z wyjątkiem Bostonu) będzie St. Vincent. Nie wiadomo, kto będzie gościem europejskich koncertów, ani czy trasa nie zostanie przedłużona o inne miasta. Już teraz wiadomo, że na trasie zespół nie poprzestanie - przez cały rok będą ukazywać się ekskluzywne, winylowe wznowienia albumów zespołu - najpierw, 1 kwietnia 2022 roku, pojawią się w sprzedaży "Roxy Music" oraz "For Your Pleasure". Każdy z albumów zostanie poddany metodzie half-speed mastering, dzięki której nagrania brzmią lepiej, niż kiedykolwiek.

Bilety na europejskie koncerty trafią do sprzedaży 31 marca, a na amerykańskie - 4 kwietnia.

DATY "TOUR 2022"

7 września - Scotiabank Arena - Toronto, ON

9 września - Capital One Arena - Waszyngton, DC

12 września - Madison Square Garden - Nowy Jork, Nowy Jork

15 września - Wells Fargo Center - Philadelphia, PA

17 września - TD Garden - Boston, MA*

19 września - United Center - Chicago, IL

21 września - Moody Center - Austin, TX

23 września - American Airlines Center - Dallas, TX

26 września - Chase Center - San Francisco, CA

28 września - The Forum - Los Angeles, CA



10 października - OVO Hydro - Glasgow, Wielka Brytania

12 października - AO Arena - Manchester, Wielka Brytania

14 października - The O2 - Londyn, Wielka Brytania