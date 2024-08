Cała grupa wybrała się do Paryża, by tam odwiedzić m.in. Disneyland, czyli słynny park rozrywki. To jedyne takie miejsce w Europie - pozostałe obiekty tej sieci znajdują się w USA (Kalifornia i Floryda) oraz w Azji (Szanghaj, Tokio, Hongkong). Disneyland w Paryżu to jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych na naszym kontynencie - rocznie odwiedza go ok. 14 mln osób.