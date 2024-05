Roxie Węgiel już po ślubie? Internauci nie mają wątpliwości

Roxie Węgiel prężnie działa muzycznie i tanecznie. Zwyciężczyni Eurowizji Junior niedawno zajęła drugie miejsce w programie "Taniec z Gwiazdami" wraz z Michałem Kassinem, a najbliższej jesieni planuje wyruszyć w trasę koncertową.

Związek z Kevinem Mglejem, szefem agencji marketingowej House of Hype by KM, potwierdziła w styczniu 2023 roku. Niecałe pół roku później para się zaręczyła. Celebrytce nie przeszkadza fakt, że Mglej ma syna Williama z poprzedniego związku.

Roxie Węgiel wzięła ślub z Kevinem Mglejem?

Trzy dni temu piosenkarka wstawiła na Instagrama zdjęcie z partnerem, na którym trzyma bukiet białych róż. Zaskoczeni fani stwierdzili, że para wzięła ślub i zaczęli gratulować zakochanym. Portal Jastrząb Post dotarł do informacji, że fotografia została zrobiona pod Urzędem Stanu Cywilnego w Wołominie.

Co więcej, 29 marca Roxie zmieniła nazwisko na Węgiel-Mglej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Data pokrywa się z warunkami pogodowymi panującymi na zdjęciu - na drzewach nie ma liści, a piosenkarka jest w płaszczu.

Ale to nie koniec! 17 maja wieczorem wokalistka wstawiła instastory z ukochanym, na którym widniał napis "Jestem dumna mężu".

Tymczasem para nadal przygotowuje się do ślubu kościelnego. "Ślub Roksany i Kevina odbędzie się już w drugiej połowie sierpnia. Jeśli Roxie dojdzie do finału 'Tańca z Gwiazdami', to i tak będzie miała sporo czasu na przygotowania. Goście dostali już tzw. save the date, reszta jest jednak trzymana w wielkiej tajemnicy" - ujawnia portalowi Party anonimowa osoby z bliskiego środowiska gwiazdy.

Sama Roxie przyznaje, że planuje kameralną ceremonię bez udziału mediów i nie chce publicznie ujawniać szczegółów wydarzenia.