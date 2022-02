Oxxxymiron, popularny w Rosji raper, odwołał sześć wyprzedanych koncertów w Moskwie i Petersburgu w proteście przeciwko inwazji prezydenta Władimira Putina i napaści na Ukrainę. Raper był jedną z kilku osób publicznych w kraju, które wezwały do zakończenia wojny.

"Wiem, że większość ludzi w Rosji jest przeciwko tej wojnie i jestem przekonany, że im więcej ludzi będzie mówić o swoim prawdziwym stosunku do niej, tym szybciej możemy powstrzymać ten horror" - powiedział Oxxxymiron w oświadczeniu przetłumaczonym przez "The New York Times".

"Nie mogę was zabawiać, kiedy rosyjskie rakiety spadają na Ukrainę - kiedy mieszkańcy Kijowa zmuszeni są ukrywać się w piwnicach i w metrze, podczas gdy ludzie umierają" - dodaje.

Wideo Oxxxymiron про ситуацию на Украине.. #МЫПРОТИВВОЙНЫ

Kilku innych rosyjskich muzyków - w tym Kasta, Shym, Vladi, Khamil, Zmey i Noize MC - wyraziło swój sprzeciw wobec dzisiejszego ataku na Ukrainę. Oxxxymiron w przeszłości krytykował Putina i specjalnie odwołał się do praktyki rosyjskiego rządu, który określa przeciwników politycznych jako "zagranicznych agentów". Pojawił się na rozprawach sądowych, aby wesprzeć aktywistów i pokojowych demonstrantów politycznych.

Wideo OXXXYMIRON — КТО УБИЛ МАРКА?

