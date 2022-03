Rosyjski Imperial Age: Nie wciskajcie kitu

Imperial Age jest formacją powstałą w 2012 roku z inicjatywy Alexandra "Aor" Osipova, który pierwotnie traktował ją jako projekt solowy z udziałem muzyków sesyjnych. Osipov od lat podróżuje po całym świecie, a jako dziecko pomieszkiwał m.in. w Wielkiej Brytanii i Niemczech, co niewątpliwie ukształtowało świadomość muzyka i nie pozostało bez wpływu na jego światopoglądową otwartość.

"Jesteśmy całkowicie przeciwni rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Sprzeciwialiśmy się i będziemy się temu otwarcie sprzeciwiać. Gdy tylko zaczęła się wojna, wyjechaliśmy z Rosji. Jednoczymy się i wspieramy wszystkich niewinnych ludzi, którym zniszczono życie" - stawiają sprawę jasno muzycy Imperial Age.

Alexander "Aor" Osipov podkreślił również, by nie dać się zwieść kremlowskiej propagandzie. "Nikt nie wciśnie mi kitu o 'zgniłym Zachodzie', 'zmowie wrogów', 'rusofobii' i wszystkich tych kłamstwach, których celem jest dzielenie ludzi i umacnianie władzy skorumpowanych elit na odseparowanym od świata terytorium, gdzie można wcisnąć ludziom każdą bzdurę, karmiąc się wzajemną nienawiścią i brakiem porozumienia" - napisał lider Imperial Age, który aktualnie kieruje poczynaniami swojego zespołu m.in. w Turcji.

Dodajmy, że 5 sierpnia światło dzienne ujrzy "New World", nowa, trzecia już płyta Imperial Age. 18 marca grupa wydała promujący swoje świeże dokonanie singel "The Way Is The Aim". Nakręcony do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Clip The Way Is The Aim

Oto program albumu "New World":

1. "Windborn"

2. "Legend Of The Free

3. "The Way Is The Aim"

4. "Shackles Of Gold"

5. "The Wheel"

6. "To The Edge Of The Known"

7. "Distant Shores"

8. "Call Of The Towers".