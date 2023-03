Występ Roneli Hajati w półfinale Eurowizji 2022 w Turynie wzbudził spore kontrowersje - zdaniem niektórych był "zbyt prowokacyjny". Wokalistce towarzyszyli półnadzy tancerze z Włoch, a także jej rodaczka - Klaudia Pepa.

Eurowizja 2022: Ronela Hajati z Albanii rozgrzała scenę w Turynie 1 / 7 Ronela Hajati zaprezentowała piosenkę "Sekret", ale jej wykonanie nie spodobało się widzom na tyle, by awansować do finału. Źródło: East News Autor: MARCO BERTORELLO/AFP/East News

Po próbach występ Roneli krytykowano jako "mocno chaotyczny", ale doceniano energię i charyzmę wokalistki. W awans do końca wierzyli także bukmacherzy, którzy dawali jej prawie 70 procent szans. Ostatecznie okazało się, że Hajati nie znalazła się w finale.

Wideo Ronela Hajati - Sekret - LIVE - Albania 🇦🇱 - First Semi-Final - Eurovision 2022

Sprawdź tekst piosenki "Sekret" w serwisie Teksciory!



Reklama

"Wygrałam Eurowizję, bo wygrałam publiczność! A publiczność zawsze ma rację! KOCHAM" - napisała Ronela po niespodziewanej porażce.

Pochodząca z Tirany Hajati od dłuższego czasu zapowiada premierę swojej debiutanckiej płyty "RRON". Do tej pory wypuściła już osiem singli, które mają się znaleźć na tym albumie. Największą popularnością - ponad 16 mln odsłon - cieszy się piosenka "Gips" (gościnnie MatoLale).

Wideo Ronela Hajati and MatoLale - GIPS

Kim jest Ronela Hajati?

Ojcem wokalistki był dziennikarz Marash Hajati. Muzyką Ronela interesował się od najmłodszych lat, już w trakcie profesjonalnej kariery, występowała na najważniejszych imprezach w kraju.

Popularność przyniosła jej piosenka "Mala Gata" z 2013 roku. Od tamtego czasu Ronela jest jedną z największych gwiazd popowej sceny w Albanii. W 2020 r. z okazji 100-lecia piłkarskiego klubu KF Tirana (najbardziej utytułowana drużyna z tego kraju) zaśpiewała hymn tej ekipy - "Bardh' e blu".

Hajati nie porzuciła planów podbicia Europy - zgłosiła się do tegorocznych preselekcji do Eurowizji w barwach San Marino. Ostatecznie nie udało się jej zakwalifikować do grona 10 najlepszych finalistów.

W ostatnim czasie wokalistka zapowiedziała premierę kolejnej piosenki - "TQR".

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń