Romuald Lipko wybrał swój grób. Jaki majątek otrzyma Dorota Lipko?

W środę (12 lutego) w rodzinnym Lublinie zostanie pochowany Romuald Lipko, klawiszowiec i współtwórca wielu przebojów Budki Suflera.

Romuald Lipko z żoną Dorotą /Tricolors / East News

Pogrzeb lidera Budki Suflera odbędzie się 12 lutego o godzinie 13:00. Muzyk zostanie pochowany na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie, nie w rodzinnym grobowcu, lecz w wybranej przez siebie kwaterze.

Miejsce na najstarszej i najbardziej znanej nekropolii we wschodniej Polsce wykupił sobie już dawno.



Romuald Lipko zmarł 6 lutego w wieku 69 lat. Przyczyną śmierci był nowotwór dróg żółciowych wątroby. Chorobę zdiagnozowano u niego w połowie 2019 r.

Jak już informowaliśmy, przed pogrzebem odbędzie się msza żałobna w archikatedrze lubelskiej. W ostatnim pożegnaniu wezmą udział m.in. muzycy Budki Suflera i współpracujące z zespołem wokalistki - Izabela Trojanowska i Urszula.

Romuald Lipko nie tylko napisał muzykę do największych przebojów Budki Suflera, takich jak "Jolka, Jolka pamiętasz" ( posłuchaj! ), Takie tango", "Bal wszystkich świętych" ( sprawdź! ), "Cień wielkiej góry" ( posłuchaj! ), "Jest taki samotny dom", "Za ostatni grosz" ( posłuchaj! ), "Memu miastu do widzenia", "Moja Alabama", "Ratujmy co się da", ale również komponował dla innych artystów.

Pisał dla m.in. Anny Jantar ("Nic nie może wiecznie trwać" - posłuchaj! ), Urszuli ("Dmuchawce latawce wiatr" - posłuchaj! , "Malinowy król"), Zdzisławy Sośnickiej ("Aleja gwiazd" - sprawdź! ), Maryli Rodowicz ("Tak nam słodko, tak nam gorzko") czy Izabeli Trojanowskiej ("Jestem twoim grzechem", "Wszystko, czego dziś chcę" - sprawdź! ).

Za sprawą niezliczonych przebojów Lipko uznawany był za jednego z najlepiej zarabiających polskich muzyków, a według niektórych rankingów był w tej dziedzinie numerem jeden. Jak podawał "Newsweek" i "Fakt", Romuald Lipko rocznie otrzymywał dwa miliony złotych wyłącznie z tytułu należnych mu tantiem.

Przed powrotem na scenę w 2019 r. (już bez Cugowskiego za mikrofonem) Budka Suflera otrzymywała nawet 60 tys. zł za koncert.



"Dla Was istnieliśmy i graliśmy. Ja osobiście tworzyłem z myślą o ludziach i z nadzieją, że nasza muzyka będzie im towarzyszyć w życiu i czynić je niekiedy przyjemniejszym. Pomyślałem, że utwory, które napisałem wraz z moimi kolegami, autorami tekstów, dla wielu polskich gwiazd stały się już częścią życia tych ludzi, którzy je latami słuchali i pokochali" - mówił Romuald Lipko.

Lider Budki Suflera żonaty był z Dorotą, z którą ma syna Remigiusza. Mężczyzna jest tłumaczem oraz absolwentem prawa i administracji na UMCS w Lublinie.