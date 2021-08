Roman Kostrzewski walczy z rakiem. Specjalne oświadczenie grupy Kat

Pod koniec 2019 r. zespół Kat & Roman Kostrzewski ( sprawdź! ) musiał odwołać kilka swoich koncertów. Wówczas informowano, że wokalista Roman Kostrzewski przechodzi zabieg w szpitalu.

Po pandemicznej przerwie grupa powróciła na scenę, występując m.in. pod koniec sierpnia w ramach wyjątkowego koncertu pod szyldem Legendy Metalu. W Parku na Wyspie we Wrocławiu wystąpili Vader, Kat & Roman Kostrzewski, Turbo, Proletaryat i Quo Vadis.

Również we Wrocławiu (tym razem w A2) 12 września odbędzie się specjalny występ "Do zobaczenia w piekle". Koncert grupy Kat & Roman Kostrzewski z udziałem gości zostanie zarejestrowany i wydany na płycie DVD. Cały dochód z tego projektu zostanie przeznaczony na walkę Romana Kostrzewskiego z rakiem.

Na scenie przyjaciela wesprą: Tomasz "Titus" Pukacki (wokalista i basista Acid Drinkers), Adam "Nergal" Darski (wokalista i gitarzysta Behemoth), Piotr "Peter" Wiwczarek (wokalista i gitarzysta Vader), Maciej "Ślimak" Starosta (perkusista Acid Drinkers), Adrian "Fred" Frelich (wokalista Dragon), Krzysztof "Fazi" Oset (basista Dragon, były muzyk grup Kat i Alkatraz, projektu Romana Kostrzewskiego), Piotr "Mancover" Mańkowski (gitarzysta Wolf Spider), Wacław "Vogg" Kiełtyka (gitarzysta Decapitated i Machine Head), Marek "Spider" Pająk (gitarzysta Vader), Jarek "Gronos" Gronowski (gitarzysta Dragon, eks-Kat) oraz byli muzycy Kat & Roman Kostrzewski: gitarzyści Paweł "Baitel" Pasek (eks-Decapitated) i Piotr Radecki.



Informacja o specjalnym koncercie wywołała gwałtowną reakcję Piotra Luczyka, gitarzysty i współzałożyciela zespołu Kat, który od lat pozostaje w konflikcie z Romanem Kostrzewskim, wokalistą grupy w latach 1981-2004. Na facebookowym profilu Kata pojawiło się oświadczenie, w którym odcina się on od koncertu na rzecz Kostrzewskiego.



"Zespół KAT nie zbiera pieniędzy dla Kostrzewskiego i nie zagra specjalnego koncertu! Jak wiadomo tego typu zbiórki to pretekst do darmowej reklamy, która przynosi wymierne zyski finansowe. Wśród zbieraczy są byli członkowie grupy KAT, co nie zmienia faktu że nie mają oni od lat nic wspólnego z zespołem KAT" - czytamy.

Luczyk przypomina, że miejsce Kostrzewskiego za mikrofonem zajął najpierw Henry Beck (płyta "Mind Cannibals" z 2005 r.), a potem Jakub "Qbek" Weigel (albumy "Without Looking Back" z 2019 r. i "Last Convoy" z 2020 r.).

"Od 2004 roku Kostrzewski występuje w coverowym zespole o nazwie Kat & Roman Kostrzewski prezentując stare kompozycje KATa. Pisząc prostymi zdaniami w języku polskim - Kostrzewski od 2003 roku nie jest członkiem zespołu KAT i tego nie da się zmienić żadnymi manipulacjami. Wszystkim uczestnikom koncertu życzymy skomponowania kilku utworów dla Romana Kostrzewskiego i przekazania mu zysków, tantiem i własnych honorariów z ich sprzedaży. Posługiwanie się starymi utworami innych autorów dla wzbudzenia współczucia fanów to takie pójście po najmniejszej linii oporu. To również potwierdzenie że Kostrzewski bez starych utworów KATa nic nie znaczy. Polecam zrobić wieczorek z tekstami Kostrzewskiego. Można się ładnie ubrać i deklamować znane cytaty. Będzie uczciwie i oryginalnie. Tylko do czego będą fani skakać?" - pisze gitarzysta Kata.

Kat kontra Kat & Roman Kostrzewski

Przypomnijmy, że grupa Kat & Roman Kostrzewski powstała w 2005 roku, po konflikcie w zespole Kat, legendzie polskiego heavy metalu. Z formacją pożegnali się wówczas wokalista Roman Kostrzewski i perkusista Ireneusz Loth.

Clip KAT & Roman Kostrzewski Baba Zakonna

Obecnie u boku wokalisty występują: Jacek Hiro (gitara), Krzysztof Pistelok (gitara), Michał Laksa (bas) i Jacek Nowak (perkusja).

W marcu 2019 r. zespół wydał swój premierowy album studyjny "Popiór". Dorobek formacji obejmuje jeszcze płyty "Biało-czarna" (2011), "Buk - akustycznie" (2014) i "666" z 2015 r., czyli na nowo nagrany drugi album grupy Kat, pierwotnie wydany w 1986 r.